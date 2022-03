Fanático de los 49ers sale de coma inducido a más de un mes de pelea en estadio, según su abogado

El aficionado de los San Francisco 49ers que resultó gravemente herido después de una pelea en el Juego de Campeonato de la NFC ya no está en coma inducido, según su abogado.

Daniel Luna, de 40 años, entró en coma inducido médicamente a fines de enero, luego de sufrir una lesión cerebral traumática durante una pelea con un fanático de Los Angeles Rams en el estacionamiento del SoFi Stadium.

Los investigadores dicen que Luna, el dueño de un restaurante en Oakland, se mezclaba con un grupo de personas que vestían principalmente camisetas de los 49ers cuando empujó a un hombre que vestía una camiseta de Los Angeles Rams, después del partido de la NFC entre los dos equipos.

El abogado del hombre sospechoso de golpear a un fanático de los 49ers en el SoFi Stadium alega defensa propia.

“El sospechoso luego tomó represalias empujando al Sr. Luna por detrás y luego lo golpeó una vez en el área de la boca”, dijo el alcalde de Inglewood, James Butts, unos días después del incidente. "Luna luego cayó al suelo, donde más tarde fue encontrado por personal de seguridad que convocó a los paramédicos".

El hombre que golpeó a Luna, Bryan Alexis Cifuentes-Rossell, de 33 años, fue arrestado y luego puesto en libertad bajo fianza. Su abogado le dijo a la estación hermana NBC4 que está alegando defensa propia.

Mientras Luna estaba en el hospital, su familia expresó su gratitud hacia los paramédicos que lo encontraron y su preocupación por la seguridad de los futuros eventos de la NFL.

“En este momento, estamos enfocados en el cuidado de Daniel y en superar este momento traumático y terriblemente difícil”, dijo un comunicado de la familia del 5 de febrero. “Queremos asegurarnos de que estos eventos de la NFL sean seguros para todos y que todas las partes responsables de este trágico y violento ataque rindan cuentas para que algo así nunca vuelva a suceder”.

Después de más de un mes en coma inducido médicamente, Luna ahora está despierto.

