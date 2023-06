Tres hispanos murieron mientras encarcelados; ahora sus familias buscan respuestas

Una firma de abogados entabló una demanda en contra del jefe y Departamento del Alguacil, así como del condado de Riverside, esto a raíz de las muertes de tres personas ocurridas durante el 2022 mientras estaban encarcelados.

De acuerdo a los abogados, estas tres personas estaban a la espera de su sentencia, por cargos de delitos considerados no graves antes de sus muertes.



Las palabras de los padres de las familias de las tres personas que murieron dentro del sistema carcelario del condado Riverside fueron un reclamo para el jefe del alguacil, Chad Bianco, ya que aún dicen no entienden como ocurrieron los hechos.

“A veces toman malas devociones, pero aun así, si están ahí es para protegerlos, no para dañarlos más”, dijo Sara Solís, madre de Mario.



Michael Vázquez tenía 20 años de edad cuando perdió la vida, se le había acusado de robo y de acuerdo al Departamento del Alguacil de Riverside su muerte se debió a una sobre dosis.

Abel Chacón, de 25 años, había sido encarcelado por un delito menor, y fue encontrado muerto también por sobre dosis dentro de su celda.

Mario Solís, de 31 años, quien al parecer padecía de problemas mentales, por lo que el tiempo que estuvo en custodia se le acomodó en una celda de seguridad, pero aun así pudo ingerir un cepillo de dientes, dos bolsas de jabón y un lápiz lo que le causó su muerte, de acuerdo a sus abogados.

“En estas celdas, los encargados tienen que asegurarse de que no se hagan daño o se vayan a suicidar, y es lo qué pasó, Mario Solís tomó cosas, entre ellas un lápiz, lo que le causó la muerte”, dijo Christian Contreras, abogado de la familia.



Denisse Gastélum, abogada de las tres familias, dijo que el trabajo de los custodios no fue el adecuado y apegado a las leyes de California, ya que las tres personas que estaban en una cárcel resguardados acusados de delitos menores y en espera de su sentencia murieron.

“En las cárceles, los alguaciles deben de asegurarse que la gente que está en su custodia estén vivas. Es una regla muy básica y ellos no la están siguiendo y se ve eso en las muertes del 2022 y las muertes de este año”, dijo Gastélum.



Las familias entablaron la demanda este día que se suma a otro caso que fue presentado ante la corte el pasado mes de marzo, cuando Richard Matus Jr. murió en las mismas circunstancias.



“Estamos anunciando la presentación de tres demandas de derechos civiles por las muertes de Abel Chacón, Michael Vázquez y Mario Solís, tres muchachos latinos quienes murieron en el 2022 en custodia de las cárceles del condado de Riverside”, dijo Christian Contreras, abogado de la familia.



A través de un comunicado, el condado Riverside comento: "El condado de Riverside aún no ha recibido estas demandas. Una vez que el condado recibe las demandas, se revisan minuciosamente para determinar los próximos pasos. Como este asunto se relaciona con un litigio en curso, no hay información adicional disponible en este momento.



Durante el 2022, murieron 18 personas encarceladas y este año, hasta este mes de junio, se han registrado seis muertes dentro del sistema carcelario del condado de Riverside.