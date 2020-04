Defensora de personas sin hogar de California: “Nos estamos moviendo demasiado lento”

Desde el comienzo de la pandemia mundial de coronavirus, expertos han sabido que una población es particularmente vulnerable a contraer y propagar el coronavirus: las personas sin hogar.

Funcionarios han prometido en repetidas ocasiones llevarlos al interior, pero la escasez de pruebas y las disputas burocráticas están dificultando y relativamente pocas de las 150,000 personas sin hogar de California han sido trasladadas a cuartos individuales.

No está claro cuántos incluso tienen el virus altamente contagioso.

"Todo los refugios y la falta de refugio para las personas sin hogar estaba totalmente mal pensado", dijo Needa Bee, que vive en una casa rodante en Oakland con su hija adolescente.

El cierre de las bibliotecas públicas y otras instalaciones ha dificultado que las personas sin hogar obtengan agua y alimentos o usen el baño.

Es una lucha que se desarrolla en todo el país.

En Portland, Oregón, algunos se alojarán en el retro-hip Jupiter Hotel. En el condado King de Seattle, las autoridades compraron un motel y alquilaron otro para llevar a las personas infectadas, con planes de trasladar a cientos de personas sin hogar de los refugios a las habitaciones de hotel la próxima semana.

Las fotos de personas sin hogar en Las Vegas, una ciudad repleta de hoteles, que duermen temporalmente en rectángulos pintados en un estacionamiento improvisado provocaron indignación.

El gobierno de Trump anunció el jueves $ 3 mil millones para los esfuerzos de pandemia de personas sin hogar.

El gobernador de California, Gavin Newsom, prometió $ 150 millones en ayuda para personas sin hogar, incluido dinero para habitaciones de hotel.

Mary Kate Bacalao, directora de políticas de Compass Family Services en San Francisco, calificó la situación como "absolutamente aterradora".

"La urgencia de esto, y la urgencia de hacer entrar a la gente, ahora más que nunca no se puede exagerar", dijo. "Nos estamos moviendo demasiado lento".

Algunos supervisores de San Francisco quieren una acción más agresiva para sacar a las personas de las calles, mientras que la Alcaldesa se concentra en las personas que ya están en refugios o que muestran síntomas.

“Tenemos las habitaciones de hotel, tenemos el dinero, tenemos el personal. ... ¿Por qué no haríamos esto ahora mismo y salvar miles de vidas? " La supervisora ​​Hillary Ronen dijo el jueves.

La alcaldesa London Breed dijo que no es tan fácil en una población donde muchos luchan con enfermedades mentales o adicciones.

"Sé que la gente pregunta:" Bueno, ¿por qué no abrimos las puertas y dejamos que todos los que no tienen hogar tengan acceso a una habitación de hotel? "", Dijo Breed. "No tenemos la capacidad de obligar a nadie a quedarse en ningún lado".

El coronavirus ha infectado a más de 11,000 californianos y ha matado al menos a 246, según un recuento de la Universidad Johns Hopkins. Para la mayoría de las personas, COVID-19 causa síntomas leves o moderados, como fiebre y tos, que desaparecen en dos o tres semanas. Para otros, puede causar enfermedades más graves como la neumonía o la muerte.

Phil Mastrocola, quien dirige un refugio en la Iglesia Grace Baptist en San José, dijo que las personas sin hogar quieren más información, como saber si están enfermos y dónde ir. "Si le estás diciendo a la gente que no vaya al hospital, ¿a dónde van?" dijo.

El condado de San Diego ha estado entre los más proactivos, enviando equipos de extensión con enfermeras para distribuir kits de higiene y centrándose primero en las personas que desean ayuda para ingresar a un hotel.

Alrededor de 300 personas sin hogar de alto riesgo se han mudado a algunas de las 2,000 habitaciones de hotel.

"Una vez que atravesamos a las miles de personas que aceptan nuestra ayuda, nos veremos obligados a enfrentar esa situación más difícil", dijo el Supervisor del Condado de San Diego, Nathan Fletcher.

Needa Bee es la fundadora de un colectivo de base que administra aproximadamente 40 campamentos de personas sin hogar en Oakland. Han estado pidiendo donaciones de limones y vinagre para desinfectar las manos ya que el blanqueador y el lysol son muy difíciles de conseguir, distribuyendo ajo crudo para un refuerzo inmunológico y recolectando plantas de aloe para hacer desinfectante de manos.

Compass Family Shelter recaudó dinero privado para pagar una estadía en un hotel de seis noches para una familia que tuvo que abandonar un refugio mientras esperaba los resultados de la prueba COVID-19 de su hija, que fueron negativos. La familia se fue el lunes y no puede ser contactada.

Los trabajadores sociales también están tratando desesperadamente de comunicarse con una mujer que recientemente dio a luz a un bebé con problemas médicos. Inicialmente no tenían una habitación para ella.

"Perdemos estas ventanas de oportunidad cuando no tenemos la flexibilidad para decir que sí rápidamente", dijo Bacalao