California se prepara para los peores escenarios por propagación de virus

Lo que debes saber La Legislatura estatal aprobó el lunes $1.1 mil millones en gastos de emergencia

Los 415 hospitales de California han estado planeando un aumento de pacientes.

El gobernador puso a la Guardia Nacional de California en alerta por tareas que incluyen misiones humanitarias como garantizar la distribución adecuada de alimentos y la seguridad pública.

Es probable que "pocas o ninguna" escuelas de California se vuelvan a abrir antes de las vacaciones de verano, dijo el gobernador Gavin Newsom el martes cuando brindó una clara evaluación de las implicaciones de la propagación del coronavirus que amenaza con abrumar a los hospitales del estado y agotar sus reservas de gastos.

Al instar a los californianos a permanecer unidos y prometiendo "volveremos a la vida que hemos vivido", Newsom también reconoció que se desconoce mucho y, por lo tanto, el estado se está preparando para los peores escenarios del peor de los casos. Puso a la Guardia Nacional de California en alerta por tareas que incluyen misiones humanitarias como garantizar la distribución adecuada de alimentos y la seguridad pública, ya que algunas tiendas de comestibles recurrieron al racionamiento para controlar las compras de pánico.

Newson dijo que el estado está adquiriendo dos hospitales vacantes para aumentar la capacidad, ya que se enfrenta a la posibilidad de un aumento de pacientes en el hospital. California también está negociando con unos 900 hoteles para adquirir decenas de miles de habitaciones que podrían usarse para pacientes de hospitales y para personas sin hogar, un grupo particularmente susceptible al coronavirus, que se transmite por la tos y los estornudos.

El virus está afectando todos los aspectos de la vida en California y está devastando muchas de las industrias clave del estado.

Con las reservas del estado acercándose a los $21 mil millones, Newsom dijo que el estado tiene más dinero en su cuenta de ahorros que nunca. Pero advirtió que "la magnitud de este momento puede exceder esas reservas".

La Legislatura estatal aprobó el lunes $1.1 mil millones en gastos de emergencia y luego votó para suspender su sesión en lo que se cree que es el primer paro laboral inesperado en 158 años. Los legisladores dieron un paso más el martes al cerrar el Capitolio y el Edificio de la Oficina Legislativa al público "hasta nuevo aviso".

Todo es parte de una reacción en rápido aumento que vio el martes que otros tres condados del norte de California siguieron el ejemplo de aquellos en el área de la Bahía de San Francisco que les dijeron a los residentes que se quedaran en casa y salieran solo por comida, medicamentos y otras necesidades esenciales.

En una conferencia de prensa, Newsom no anunció un requisito similar en todo el estado, pero previamente le dijo a bares, restaurantes, cines, gimnasios y otros lugares de reunión que cerraran sus puertas a medida que el número de muertos se acercaba a 12 y el número de casos confirmados se acercaba a 500. Se ha animado a todas las personas mayores de 65 años y aquellas con afecciones de salud subyacentes a permanecer en el interior.

Al preparar a la Guardia Nacional para la acción, la oficina de Newsom enfatizó que es para tareas que se realizan rutinariamente durante desastres naturales y otras emergencias. Pero Newsom agregó sombríamente que "tenemos la capacidad de hacer la ley marcial ... si sentimos la necesidad".

La imposición de la ley marcial daría el paso extraordinario de reemplazar las leyes habituales con autoridad militar, con la posible suspensión de libertades civiles como la libertad de asociación y movimiento.

Funcionarios de salud de Estados Unidos y California han advertido repetidamente que el virus podría tener un impacto devastador y que no se conoce el calendario para controlarlo. El presidente Donald Trump dijo el lunes que la crisis podría durar hasta agosto.

Los 415 hospitales de California han estado planeando un aumento de pacientes. Tienen alrededor de 88,000 camas y Newsom dijo que los funcionarios de salud están ejecutando modelos para determinar las necesidades en función de diversas tasas de infección y las hospitalizaciones resultantes. En el peor de los casos, California podría tener 20,000 camas cortas, dijo.

"Así que tuvimos una conversación muy sincera y sobria, si no sería, sobre dónde podemos estar y dónde debemos ir juntos", dijo después de la reunión con los funcionarios del hospital. “La buena noticia es que nada nos sorprendió a ninguno de nosotros. Nosotros, como estado, trabajando con nuestro sistema, anticipamos muchas de estas necesidades y hemos estado ejecutando planes para abordarlas".

Dijo que el estado debería tener los dos grandes hospitales en su poder tan pronto como el viernes y usará el dinero de la autorización de emergencia para prepararlos para el servicio.

Mientras tanto, en el frente educativo, Newsom dijo que casi el 99% de las escuelas K-12 del estado están cerradas por períodos que generalmente van de dos a cinco semanas. Newsom, padre de cuatro niños pequeños, dijo que su familia se encuentra entre los que comenzaron la educación en el hogar.

"Es poco probable que muchas de estas escuelas, pocas o ninguna, se abran antes de las vacaciones de verano", dijo, instando a los más de 6 millones de escolares y sus familias a hacer planes a largo plazo.

El estado ha solicitado una exención federal que significa que los niños no tendrían que enfrentar pruebas académicas una vez que finalmente regresen a la escuela, dijo Newsom, un demócrata de primer término.

"Creemos que es totalmente inapropiado que los niños se preocupen por volver y hacerse la prueba", dijo.

Newsom también compartió una historia personal que influyó en su decisión de decirle al público que se prepare para cierres más largos de lo esperado.

Dijo que regresó a casa el lunes por la noche después de un día agitado para encontrar a una de sus dos hijas, Brooklynn de 6 años, en su habitación, su conejito de peluche y la mayor parte de su ropa de cama en el suelo. Estaba llorando y molesta porque su escuela estaba cerrada y no veía a sus amigos.

"Le dije:" Cariño, no creo que las escuelas vuelvan a abrir ", dijo Newsom. “Si puedo decirle eso a mi hija y no decirle a tu hija ... entonces no estoy siendo honesto y sincero con la gente del estado de California. Chico, espero estar equivocado, pero creo que ese es el caso".

Los funcionarios de educación y salud de California ofrecieron el martes por la noche pautas para que los maestros ayuden a los niños con el aprendizaje en línea, al tiempo que ofrecen acceso gratuito a herramientas de aprendizaje. También ofreció pautas sobre cómo distribuir comidas gratis.

Muchas de las escuelas cerradas pueden usarse para proporcionar comidas a estudiantes de bajos ingresos y para el cuidado de niños, dijo Newsom.

Brindar servicios de cuidado infantil en un momento en que se supone que los residentes deben permanecer bien separados para evitar la propagación de la enfermedad conlleva sus propios desafíos, dijo Newsom. Esos cuidadores "querrán tener equipo de protección personal, asegurarse de que se practique el distanciamiento social, asegurarse de que no solo aseguremos los sitios, sino también de que estén sanos", dijo.

Dijo que parte del dinero aprobado por los legisladores estatales el lunes podría ir a ayudar con ese esfuerzo.