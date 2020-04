Buque hospital de la Marina en Los Ángeles podría reducir operación médica

El buque hospital USNS Mercy atracado en Los Ángeles podría reducir un poco su operación médica durante la próxima semana a medida que la carga de trabajo de coronavirus en los hospitales del área se estabilice, según el capitán del buque y los documentos militares.

El Mercy también enviará el lunes a unos 40 miembros del personal médico a un centro regional de enfermería especializada, dijo el miércoles el capitán de la Marina John Rotruck, comandante del barco, en una entrevista con The Associated Press. Rotruck dijo que los pacientes de edad avanzada no serán llevados al barco, a pesar de las sugerencias anteriores de que eso podría suceder.

Rotruck dijo que un plan en discusión reduciría la cantidad de camas de hospital disponibles en el barco de la Armada de 1,000 a 250. Documentos revisados ​​por la AP dijeron que el plan podría liberar al personal médico que luego podría ir a otras misiones.

El número de casos de COVID-19 entre los miembros de la tripulación del Buque Hospital de la Marina Mercy ha aumentado a siete, mientras está atracado en el Puerto de Los Ángeles para ayudar a atender a los pacientes de la región.

Hace dos semanas, los funcionarios de California estaban planeando un posible aplanamiento de casos de coronavirus que a mediados de mayo podría requerir agregar hasta 66,000 camas de hospital adicionales. El Mercy fue parte del esfuerzo de aceleración, pero desde entonces, las hospitalizaciones se han estabilizado y hay amplias habitaciones disponibles.

El barco partió de San Diego el 23 de marzo y llegó a Los Ángeles cuatro días después para brindar alivio al tomar pacientes que no estaban infectados con el virus.

Muchos de los peores brotes que ocurren ahora están en centros de enfermería y algunos tienen problemas de personal a medida que los trabajadores se infectan o se quedan en casa.

Rotruck dijo que no ha habido una decisión final, pero que 250 camas serían de un tamaño razonable para mantener. Dijo que "probablemente en el vecindario de 100 o más personas" podría estar disponible para otras misiones, como resultado de la reducción de camas. Añadió que no se han tomado decisiones sobre dónde puede ir el personal médico.

"No me sorprende si sucede", dijo, y agregó que 51 pacientes han sido tratados en el barco desde su llegada y 17 estaban a bordo a partir del miércoles. El barco ha visto un promedio de 20 a 21 personas por día.

La reducción de la capacidad de el Mercy, dijo, no afectará su capacidad para aliviar los hospitales locales. "Desde la perspectiva de nuestros socios aquí en Los Ángeles, no verán ninguna diferencia en lo que podemos hacer para el área local", dijo.

Los cambios se producen mientras el Mercy trabaja para superar un pequeño brote del virus. Siete miembros de la tripulación dieron positivo y alrededor de 112 fueron sacados del barco y puestos en cuarentena porque tuvieron contacto con alguien que dio positivo.

No ha habido nuevos casos del virus entre la tripulación del barco desde el domingo, dijo Rotruck, y agregó que varios miembros del personal ya han podido regresar al servicio.

Dijo que las autoridades no han determinado cómo llegó el virus a bordo del barco, pero señalaron que gran parte del personal provenía de toda la región y podría haber estado portando el virus pero no mostrar síntomas cuando llegaron.

Rotruck dijo que el barco permanecerá en Los Ángeles durante el tiempo que sea necesario, y que actualmente no hay planes para partir.