Tres sismos sacuden el sur de la Bahía

Tres sismos de magnitud preliminar de 2,7, 3.0 y 3.3 sacudieron el noreste de San José el martes por la mañana, según el Servicio Geológico de Estados Unidos.

Los terremotos, centrados cerca de Calaveras, justo en la división del condado de Alameda y Santa Clara, se reportaron a las 8:16 a.m. y a las 8:36 a.m. y a las 9:11 a.m., respectivamente.

El epicentro de ambos temblores fue a unas 11 millas al noreste de San José y a unas 10 millas al sureste de Fremont, dijo el USGS.

No se han reportado daños.