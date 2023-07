¡Aumenta tu Sueldo! Consejos para Negociar con Confianza y Éxito

Si sientes que no estás siendo remunerado adecuadamente en tu trabajo, no estás solo. Pedir un salario más alto a tu empleador puede resultar intimidante, pero es un paso importante para asegurar tu bienestar financiero y reconocer tu valioso aporte en la empresa.

Según el centro de investigación Pew, la mayoría de los trabajadores estadounidenses no solicitan un aumento de sueldo en sus empleos más recientes. Sin embargo, CareerBuilder revela que el 73% de los empleadores esperan que los candidatos a una posición negocien su salario.

Si fuiste una de las personas que no negoció su oferta inicial y ahora sientes que estás siendo mal remunerado, no te desesperes. Existen oportunidades para renegociar tu salario y aquí te brindamos una guía para abordar este tema de manera efectiva.

Lo primero que debes hacer es investigar el promedio salarial de tu posición en el mercado laboral actual. Averigua si otras compañías están pagando más por el mismo trabajo o si hay empresas que ofrecen beneficios adicionales a sus empleados. Si encuentras que tus habilidades y experiencia son valoradas en otros lugares, entonces tendrás más fundamentos para solicitar un aumento.

Además, reflexiona sobre el tiempo que has trabajado en la compañía y el valor que has aportado durante tu estadía. Si has demostrado un rendimiento sobresaliente y contribuido al crecimiento de la empresa, esto fortalecerá tu posición para negociar un salario justo.

Una vez que te sientas preparado, coordina con tu jefe un momento para tener una conversación privada sobre el tema. Escoge un momento oportuno en el que ambos estén relajados y no haya interrupciones. Al abordar la conversación, mantén una actitud positiva y confía en ti mismo. Sé amable y respetuoso, pero también firme al expresar tu deseo de ser reconocido adecuadamente por tu labor.

Es fundamental que reconozcas tu propio valor como trabajador y que comuniques de manera clara y directa tus expectativas salariales. Si bien el tema puede ser delicado, recuerda que estás defendiendo tu carrera y buscando el reconocimiento que mereces.

En algunas ocasiones, es posible que tu empresa no tenga recursos disponibles para incrementar tu salario de inmediato. En ese caso, considera otras alternativas, como obtener más tiempo libre remunerado o acceder a otros beneficios que contribuyan a tu bienestar y equilibrio entre trabajo y vida personal.

Recuerda que no hay nada de malo en preguntar y defender tus derechos laborales. Tu futuro financiero depende en gran medida de cómo valores y protejas tu trabajo. Así que no dudes en ser un defensor de tu carrera y trabajar por un salario acorde a tus habilidades y experiencia.

Por Silvana Henao, desde CNBC para Telemundo. Tu dinero es tu futuro y mereces un salario justo que refleje tu dedicación y talento en el trabajo.