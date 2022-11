Lugares en el área de Chicago donde distribuirán pavos y cenas de Acción de Gracias

Ya se acerca el Día de Acción de Gracias y comunidades de Chicago y sus alrededores están distribuyendo pavos, jamones y otros alimentos para asegurar de que a las familias no les falte nada en su mesa para esta festividad.

A continuación, te presentamos una lista de lugares a donde estarán repartiendo comida a la comunidad. Nota: hay límite en disponibilidad, por lo que las distribuciones estarán disponibles hasta agotar existencias.

Chinatown Square – Chicago, IL

Los operadores de McDonald’s de Chicagoland estarán repartiendo 300 cajas de comidas para familias en el área de Chinatown este sábado, 19 de noviembre a partir de las 8 a.m. hasta agotar existencias. La entrega es en Chinatown Square ubicado en 2357 S. China Pl.

Saint Sabina – Chicago, IL

La comunidad de la iglesia Saint Sabina estará repartiendo 800 pavos este sábado, 19 de noviembre al mediodía en 7800 South Racine.

Robbins, IL

El alcalde de Robbins, Darren Bryant, y su personal estará repartiendo pavos el sábado, 19 de noviembre a partir de las 10 a.m. hasta agotar existencia. Quienes acudan a esta entrega, debe comenzar a hacer fila en Homan Ave. en la esquina norte. La distribución es en el ayuntamiento de la ciudad ubicado en 3327 W. 127th St.

Varias ubicaciones - Chicago, IL

El Dr. Willie Wilson, uno de los candidatos a la alcaldía de Chicago, realizó una conferencia de prensa el sábado, 19 de noviembre en la que anunció distribución de gasolina, compras de supermercado y pavos alrededor de Chicago.

Quienes participen en la distribución de gasolina, recibirán una tarjeta de regalo de $50 para usar en una gasolinera, mientras aquellos que acudan para despensas recibirán una tarjeta de regalo de $25 para usar en un supermercado ese mismo día.

Las distribuciones son en las siguientes ubicaciones:

7 a.m., Citgo, 7601 S. Jeffrey Blvd, Chicago

7 a.m., Unbranded, 7850 S. King Drive, Chicago

7 a.m., Mobil, 850 E. 63 rd St, Chicago

St, Chicago 7 a.m., Amoco, 4402 W. Roosevelt Road, Chicago

7 a.m., BP, 342 E. 35 th St., Chicago

St., Chicago 7 a.m., Amoco, 7201 N. Clark St., Chicago

7 a.m., BP, 4359 N. Pulaski Road, Chicago

7 a.m., Super Save, 11100 S. State St, Chicago

7 a.m, Mobil, 251 W. 63 rd St, Chicago

St, Chicago 7 a.m., Marathon, 340 S. Sacramento, Chicago

7 a.m., Super Save, 48 E. Garfield, Chicago

7 a.m, Gulf, 9901 S. Halsted, Chicago

7 a.m., Citgo, 1345 N. Pulaski Road, Chicago

7 a.m., BP, 101 N. Western, Chicago

7 a.m., Shell, 5230 S. Western, Chicago

7 a.m., Citgo, 2801 W. 59 th St, Chicago

St, Chicago 7 a.m., Citgo, 1745 W. Foster Ave., Chicago

7 a.m., Mobil, 5501 S. Ashland, Chicago

7 a.m., BP, 750 N. Wells, Chicago

7 a.m, BP, 5200 W. Addison, Chicago

7 a.m., Citgo, 5390 W. 15 th Ave., Gary, In

Ave., Gary, In 8 a.m., Montrose Food Mart & Deli, 6601 West Irving Park Road, Chicago.

8:45 a.m., Shop & Save Market, 6312 N. Nagle Ave., Chicago.

9:30 a.m., Seafood City Chicago, 5033 N. Elston Ave., Chicago.

10:30 a.m., Rich’s Fresh Market 3141 Thatcher Ave., River Grove.

11:30 a.m. Cermak – Little Village, 3311 W. 26 th Street, Chicago

Street, Chicago Mediodía, Pete’s Produce, 1411 W. 87th Street, Chicago.

North Lawndale – Chicago, IL

La red de empleados de North Lawndale estará llevando a cabo su distribución de comida de Acción de Gracias en 111 S. Homan Ave. a partir de las 10 a.m. del sábado, 10 de noviembre.

Garfield Park – Chicago, IL

Hay una actividad celebrando Acción de Gracias el sábado, 19 de noviembre a partir de las 10 a.m. en la que se distribuirá despensas, incluyendo productos frescos, enlatados, proteínas y comidas calientes. La distribución es el 3834 W. Madison St.

St. James Church – Chicago, IL

Cinco organizaciones se juntaron para repartir 700 pavos junto con canastas de comida para apoyar a la comunidad. La entrega es en la iglesia el sábado, 19 de noviembre a partir de las 11 a.m.

K-Town Business Centre – Chicago, IL

La concejal del distrito 24, Monique Scott, junto a The Will Group distribuirán pavos a partir de las 11 a.m. del sábado, 19 de noviembre en el K-Town Business Centre ubicado en 4647 West Polk St.

Boost Mobile – Chicago, IL

Boost Mobile estará regalando cientos de pavos este sábado, 19 de noviembre a partir del mediodía en 5101 S. Cicero Ave.

Romeoville, IL

La secundaria Romeoville High School está llevando a cabo su duodécimo almuerzo de Acción de Gracias con veteranos este sábado, 19 de noviembre a las 12:30 p.m. en 100 N. Independence Blvd.