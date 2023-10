NBCUniversal Local Chicago con la cobertura multiplataforma más completa del Maratón

CHICAGO – El trío de propiedades de NBCUniversal Local Chicago, NBC 5 Chicago, Telemundo Chicago y NBC Sports Chicago, brindará la cobertura multiplataforma más completa hasta la fecha para la próxima edición número 45 del Maratón de Chicago de Bank of America.

La cobertura comenzará el domingo, 8 de octubre a partir de las 7 a.m.

Con ocho horas continuas de cobertura al aire y en digital tanto en inglés como en español, más de 35 cámaras y más de 180 empleados en frente y detrás de cámara utilizados a lo largo del recorrido de 26.2 millas, los espectadores experimentarán la emoción y la gloria de uno de los eventos deportivos más populares del mundo como nunca antes. Este año también marca el decimosexto año consecutivo que NBC Chicago produce el Maratón de Chicago del Bank of America y el vigésimo en general.

"El maratón de Chicago de Bank of America es uno de los eventos más importantes del calendario cada año, y hay aún más que celebrar el próximo domingo, ya que cumplimos 45 años de la carrera y la celebración del finalista número un millón", dijo John Schippman, vicepresidente de contenido deportivo, NBCUniversal Local Chicago. “Desde detrás de escena hasta frente a la cámara, nuestros meses de preparación multiplataforma se unirán y darán como resultado transmisiones en vivo y una cobertura digital ampliada que no tiene igual”.

A continuación, los detalles de la cobertura multiplataforma en vivo de NBCU Local Chicago para la próxima edición número 45 del Maratón de Chicago del Bank of America:

DETALLES DE LA COVERTURA (AL AIRE/DIGITAL) -- 7:00-11:00 AM CT

TRANSMISIÓN DE TELEVISIÓN EN VIVO: Telemundo Chicago, NBC 5 Chicago, NBC Sports Chicago

LIVE STREAM (sitios web): TelemundoChicago.com, NBCChicago.com, NBCSportsChicago.com

LIVE STREAM (apps): Telemundo Chicago, NBC Sports Chicago, NBC Chicago

CANAL DE STREAMING NBC CHICAGO NEWS 24/7: 24/7 Chicago News: Watch NBC 5 Right Here, Wherever You Are – NBC Chicago

TENGA EN CUENTA: La transmisión en vivo (a través de sitios web/aplicaciones) estará disponible para TODOS los espectadores en Estados Unidos y México. Además, el canal de streaming, NBC Chicago News 24/7, también está disponible para verlo en las siguientes plataformas de transmisión: Peacock, Roku, Samsung TV Plus, Amazon Fire TV, Xumo Play, Google Play, Freevee, TCLtv+ y Local Now.

EXCLUSIVO PARA DIGITAL: “CÁMARA DE LÍNEA DE META” -- 11:00 AM – 3:00 PM

Inmediatamente después de que concluya la transmisión en vivo del “Bank of America Chicago Marathon” de NBCU Local Chicago, los espectadores pueden esperar cuatro horas adicionales de cobertura en vivo del maratón a través de la “Finish Line Cam/ Cámara de Línea de Meta”, que presenta cámaras fijas en miles de corredores adicionales que cruzan la codiciada línea de meta. La “Finish Line Cam” exclusivamente para digital se puede ver en TelemundoChicago.com, NBCChicago.com, NBCSportsChicago.com y en las aplicaciones de las tres estaciones, así como en el canal de streaming NBC Chicago News.

NOTA IMPORTANTE: Para obtener detalles completos sobre la carrera de este año, incluidos perfiles de corredores, funciones de video, guías de preparación para la carrera tanto para corredores como para espectadores, información sobre cierres de calles, detalles de seguimiento de corredores y mucho más, visite el siguiente enlace: Maratón de Chicago de Bank of America - Telemundo Chicago

EQUIPO AL AIRE (TELEMUNDO CHICAGO/ NBC 5 CHICAGO )

A continuación, los equipos de Telemundo Chicago y NBC Chicago que estarán a cargo de la cobertura en vivo del Bank of America Chicago Marathon de 7:00-11:00 AM:

TELEMUNDO CHICAGO

H é ctor Lozano (Presentador desde el estudio)

(Presentador desde el estudio) Anabel Monge (Presentadora desde el estudio)

(Presentadora desde el estudio) Raúl Delgado (Presentador desde el sitio de la carrera)

(Presentador desde el sitio de la carrera) Luis Posso (Analista)

(Analista) Juan Luis Barrios (Analista)

(Analista) Sa ú l Mendoza (Analista de carrera en silla de ruedas)

(Analista de carrera en silla de ruedas) Diego Estrada (Analista/reportero)

(Analista/reportero) Iris Berríos (Reportera)

(Reportera) Priscilla Ferreyra (Reportera)

(Reportera) Ivon Espitia (Reportera)

(Reportera) Jessica Suárez (Reportera)

(Reportera) Jorge DeSantiago (Reportero)

NBC 5 CHICAGO

Kevin Jeanes (Reportero del clima)

(Reportero del clima) Kate Chappell (Reportera, Chinatown)

(Reportera, Chinatown) Michelle Releford (Reportera, Pilsen)

(Reportera, Pilsen) Cortney Hall (reportera, Wacker & Wells/Bank of America “cheer section”)

(reportera, Wacker & Wells/Bank of America “cheer section”) Matt Rodrigues (reportero, Wacker & Wells/Bank of America “cheer section”)

COBERTURA EN REDES SOCIALES

Desde el punto de vista de las redes sociales, los fanáticos pueden esperar una cobertura exclusiva del día de la carrera en las tres propiedades de NBCU Local Chicago a través de Instagram/IG Stories, TikTok, Facebook y X (Twitter). Tenga en cuenta el siguiente desglose y los identificadores sociales correspondientes:

TELEMUNDO CHICAGO: Facebook // TikTok // Instagram // X (Twitter)

NBC 5 CHICAGO: Instagra (@nbcchicago), TikTok (@nbcchicago), Facebook (Facebook.com/nbcchicago), X (@nbcchicago)

NBC SPORTS CHICAGO: Instagram (@NBCSChicago), TikTok (@nbcschicago), Facebook (Facebook.com/NBCSChicago), X (@NBCSChicago)

NBC 5 NEWS / SPORTS SUNDAY / NOTICIERO TELEMUNDO CHICAGO

La cobertura resumida del día de la carrera, con momentos destacados y entrevistas, se puede ver en las ediciones del domingo de NBC 5 News & Sports Sunday (con Leila Rahimi, Mike Berman y Ruthie Polinsky) y Noticiero Telemundo Chicago (con Héctor Lozano y Raúl Delgado).

NOTA DE PROGRAMACIÓN: Los espectadores pueden ver retransmisiones completas del 2023 Bank of America Chicago Marathon el lunes, 9 de octubre a las 6:30 p. m. (NBC Sports Chicago), el viernes 13 de octubre a las 6:30 p. m. (NBC Sports Chicago) y el sábado, 14 de octubre a las 22:00 horas (NBC Sports Chicago+).