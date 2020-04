Qué hacer si desea realizarse la prueba de coronavirus

El gobernador de Illinois JB Pritzker ha pedido que se realizan por lo menos 10,000 pruebas de coronavirus al dia en el estado para aplanar la curva.

¿Cuántas se han realizado hasta ahora y cuales son sus opciones?

Recomendaciones del Departamento de Salud Pública de Chicago

-Si no tiene una condición de alto riesgo y sus síntomas son leves, no necesita ser evaluado en persona y no necesita recibir una prueba de COVID-19

- No existe tratamiento especial para el COVID 19. Es el mismo que se usa para tratar cualquier otra gripe o resfriado en casa.

-Registre sus síntomas de principio a fin.

-Si tiene fiebre manténgase aislado por lo menos 72 horas después de que termine la fiebre y hasta que sus otros síntomas desaparezcan (sin el uso de medicina).

¿Qué hacer si cree reunir todos los requisitos para hacerse una prueba de COVID-19?

-Llamar a su doctor de cabecera

-Llamar a su compañía de seguro médico si no tiene doctor de cabecera

-Si no tiene seguro médico o es de bajos recursos, puede ir a un Centro de Salud Comunitario que le cobrara dependiendo de sus ingresos y habilidad de pago. Para localizar el más cercano vaya a findahealthcenter.hrsa.gov.

Otras opciones para pruebas de COVID-19

One Medical cuenta con un centro de pruebas de coronavirus al aire libre en Fulton Market.

Sus miembros pueden obtener una prueba si cumplen con los requisitos.

Además, ofrecen pruebas gratis para trabajadores esenciales por medio de una membresía limitada que pueden pedir llamando al 1-888-663-6331 o visitando a www.Onemedical.com