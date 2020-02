Controversia por humo de segunda mano en Waukegan

La conocida activista y pastora Julie Contreras lleva más de un año denunciado el humo de segunda mano en el centro de LULAC de la calle Genesee en Waukegan, donde ella hasta hace poco trabajaba.

Contreras asegura que el humo de cigarro proviene del salón de fumadores de su vecino, "A Cuban Experience".

Al informarle de la molestia a William McCaffrey, uno de los dueños del lugar, Contreras afirma que este le indicó que pronto instalarían la ventilación apropiada.

Pero al no hacerlo, Contreras dice que ella denuncio el humo a la Ciudad de Waukegan, al Departamento de Salud Pública de Lake County y hasta a la oficina del Fiscal General del Estado, entre otras entidades.

El estado implementó el Smoke Free Illinois Act en 2008 para proteger a la población del humo de segunda mano. Una de sus excepciones son las tiendas de cigarro, siempre y cuando estén en un edificio que no comparta paredes con otro, que no cuente con ningún tipo de licencia de licor y que el humo no llegue a lugares donde se prohíbe fumar.

Técnicamente los dos edificios no comparten paredes, pero no existe espacio entre las estructuras.

De acuerdo a un estudio de calidad del aire realizado por Indoor Science, a quien Julie contrato, el humo está atravesando las paredes y está presente en un 120%.

El Departamento de Salud Pública del Condado de Lake comenzó una investigación, pero según correos electrónicos que obtuvimos, antes de concluirla y al indagar sobre una licencia de licor que Waukegan le otorgó a "A Cuban Experience", y que los eliminaría de la excepción del Smoke Free Illinois Act; la ciudad pidió retomar el caso adelantando que ellos consideraban que “todo se trataba de problemas de vecinos”.

Telemundo Chicago entró al centro de LULAC y pudimos detectar un fuerte olor a tabaco, pero el asesor corporativo de la Ciudad de Waukegan, Robert Long, afirmó que cuando representantes de la ciudad entraron al mismo lugar no detectaron olor a humo.

La ciudad de Waukegan además le otorgó dos violaciones a Contreras por utilizar espacios como recamaras y le pidieron actualizar su licencia para poder operar bajo el código de la ciudad, a pesar de que LULAC lleva ahí desde 1974.

Telemundo Chicago Investiga obtuvo documentos que comprueban que entre el 2008 y 2019 el Departamento de Salud Pública de Lake County recibió 401 quejas de humo de segunda mano, 50 de ellas venían de Waukegan y del total ninguna había resultado en multas.

Según este departamento, en una ocasión la Ciudad de Waukegan si le revoco la licencia a un salón de hookah que se encontraba en la misma calle Genesee por estar localizado en un local que compartía paredes con otro, algo que el entonces dueño ahora niega.

A finales del 2019, "A Cuban Experience" interpuso una demanda contra Julie Contreras y LULAC entre otros. En ella acusan a Julie de difamación y uso indebido de la propiedad. A pesar de numerosos intentos de obtener una entrevista con los dueños del negocio "A Cuban Experience" o con su abogado, ellos no han accedido.

Una vocera de la oficina del fiscal general de Illinois Kwame Raoul nos confirmó que recibieron una queja de Julie y que el caso está bajo investigación.

Hasta ahora las oficinas nacionales de LULAC tampoco han comentado sobre la demanda. Por su parte Julie dice que los últimos talleres de inmigración los tuvo que hacer en otro lugar.

Para reportar humo de segunda mano en Illinois llame al 866-973-4646

Recursos adicionales: