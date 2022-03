Navy Pier realizará feria de empleo para vacantes disponibles en primavera y verano

Navy Pier se prepara para la temporada de primavera y verano y para ello estará llevando a cabo una feria de empleo en donde se busca llenar a más de 225 posiciones disponibles en el muelle, además de distintos comercios en el famoso sitio turístico de Chicago.

Se indicó por medio de un comunicado de prensa que la feria de trabajo se va a llevar a cabo el martes, 5 de abril de 11 a.m. a 7 p.m. en el salón de baile en Navy Pier, conocido como "Aon Grand Ballroom."

A continuación la lista de sitios que estarán participando en la feria de empleo:

· America’s Dog

· Aramark

· City Experiences

· Completely Nuts

· Fifth Third Bank

· Garrett Popcorn

· Giordano’s

· Harry Caray’s Tavern

· Kilwin’s

· Making History

· McDonald’s

· Margaritaville

· Navy Pier Store

· Offshore Rooftop

· Oh Yes Chicago

· Potbelly

· Tea Pot Brew Bakery

· The Municipal Store

· Tiny Tavern