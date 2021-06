Cobertura en Vivo: Emiten alerta de tornado para varios condados del área de Chicago

Una advertencia de tornado para varios condados del área de Chicago fue emitida a última hora de la mañana del sábado, anunció el Servicio Meteorológico Nacional.

Los siguientes condados están bajo vigilancia de tornado hasta las 7 p.m .: Cook, DuPage, Grundy, Will, Benton (IN), Jasper (IN), Porter (IN) y Lake (IN).

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Las advertencias de tornado emitidas anteriormente para los condados de Cook, Grundy, Lasalle y Will expiraron.

Las autoridades advirtieron a los residentes que busquen refugio en un sótano o en la habitación más baja de un edificio y eviten las ventanas.

El sábado comenzó mayormente nublado, ventoso, cálido y húmedo con períodos de lluvias dispersas esperadas y máximas en los 80 grados.

Por la tarde y hasta la noche, Chicago podría tener amenaza de tormentas severas, aunque con espacios sin lluvia entre ellas, según los últimos modelos de pronóstico. Las tormentas podrían tener lapsos de fuertes lluvias y rachas de fuertes vientos.

Además, se emitió una alerta de inundación repentina para partes de Illinois y el noroeste de Indiana en los siguientes condados: Benton (IN), Cook, DeKalb, DuPage, Will, Ford, Grundy, Jasper (IN), Kane, Kankakee, Kendall, Lake (IN ), LaSalle, Lee, Livingston, Newton (IN) y Porter (IN).

Los equipos de emergencia continúan trabajando para rescatar a personas atrapadas entre los escombros.

La vigilancia estará vigente hasta el domingo por la mañana.

Las condiciones de mayor o menor nubosidad continúan hasta el domingo, con chubascos dispersos y tormentas aisladas que favorecen las áreas del sur y noroeste de Indiana. Esas lluvias al sur podrían volverse severas, pero permanecerán fuera de Chicago, dicen los meteorólogos del equipo NBC 5 Storm.

De domingo a miércoles, se espera que las temperaturas alcancen los 80 grados, pero serán más frescas en la orilla del lago.

La semana laboral comienza parcialmente soleada y cálida, con probabilidad de lluvias y tormentas aisladas nuevamente. Es probable que el clima húmedo continúe durante toda la semana hasta el próximo fin de semana.