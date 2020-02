Horror en México: le quitan la piel y la descuartizan

CIUDAD DE MÉXICO - El brutal asesinato de Ingrid Escamilla, una ingeniera de 25 años que fue desollada y descuartizada por su marido, sacudió nuevamente a las mexicanas, que exigen cesar filtraciones que revictimizan y resultan carentes de ética.

Imágenes del cruento homicidio, compartidas por medios de comunicación y redes sociales, coinciden con desafortunadas declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador y el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, quienes minimizan los feminicidios y su impacto.

Durante su conferencia con medios, López Obrador se molestó al escuchar preguntas sobre los feminicidios porque, en su opinión, opacan todo la labor que realiza para organizar la rifa relacionada con el avión presidencial.

"No quiero que el tema sea nada más el feminicidio, ya está muy claro que se ha manipulado mucho sobre este asunto, en los medios, no en todos, los que no nos ven con buenos ojos, aprovechan cualquier circunstancia para generar campañas de difamación, así de claro, de distorsión, información falsa, este es el caso", afirmó López Obrador.

En tanto, el Fiscal General que acompañaba al mandatario también se mostró molesto al pedirle que explicara su propuesta para eliminar el delito de feminicidio y cambiarlo por homicidio.

El feminicidio es un crimen absolutamente condenable. Cuando el odio llega a los límites como el de Ingrid Escamilla es indignante. La SSC detuvo al presunto responsable y la Fiscal ha declarado que exigirá la máxima condena. — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) February 11, 2020

Según Gertz Manero, tal como está tipificado en el Código Penal Federal, el feminicidio es complicado de judicializar debido a que impone requisitos que dificultan su comprobación; de ahí que plantee que el delito sea considerado simplemente como homicidio.

Gertz Manero ha admitido que los feminicidios han registrado un aumento de 137%, cuatro veces más que el resto de homicidios.

La Organización de Naciones Unidas y la Comisión Nacional de Derechos Humanos han alzado la voz sobre la violencia de género, que se refleja en al menos 10 asesinatos violentos de mujeres cada día.

Uno de esos homicidios es el de Ingrid Escamilla a manos de quien fuera su pareja, Erick Francisco, un ingeniero de 46 años, que la desolló salvajemente, arrancó sus órganos y se deshizo de ellos al arrojarlos al drenaje.

Pero al parecer desde la Policía filtraron un video en el que el hombre se muestra avergonzado por lo ocurrido y asegura que solo se defendió porque, supuestamente, Escamilla lo había amenazado con un cuchillo.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México anunció una investigación para sancionar a los funcionarios responsables de filtrar las imágenes de ese feminicidio.

En conferencia de prensa, la vocera de la Fiscalía, Nelly Montealegre Díaz, señaló que la investigación se realizará hasta fincar las sanciones administrativas correspondientes en contra de los servidores públicos que acudieron al lugar de los hechos y que “posiblemente utilizaron indebidamente las imágenes a las que tuvieron acceso.

"Hago del conocimiento de la ciudadanía que la Fiscalía General de justicia investiga la filtración de las imágenes sobre los hechos ocurridos […] hechos como los que presenciamos, nos llevan a la acción como una acción directa, como una institución investigadora de delitos, en especial los cometidos por personas servidoras públicas".

En la conferencia de prensa, la funcionaria aseguro que la Fiscalía judicializó la carpeta e informó que ya se realizó la primera audiencia al imputado Erick Fernando “N” para validar su detención.