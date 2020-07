Atrapados en medio de la pandemia: reos dan positivo a COVID-19

LA VILLA, Texas - Una mujer se encuentra desesperada ya que afirma que su esposo, quien se encuentra en el centro de detención East Hidalgo, fue contagiado de coronavirus y no ha recibido atención médica.

"Tiene varios días enfermo que antier no se podía levantar, con temperatura, dolor de huesos y no ha recibido medicamento," dijo la Sra. Maldonado.

La Sra. Maldonado le dijo a Noticias Telemundo 40 que su esposo le comentó que sí había más detenidos infectados pero que no se les está dando ningún tipo de medicamento para tratar su condición.

"Son todos los del bunker 8 los que están enfermos, están aislado las 24 personas, en el mismo lugar en el mismo bunke, todos están enfermos," afirmó la Sra. Maldonado.

Este centro de detención tiene a reclusos federales bajo la supervisión del Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos (U.S. Marshals), operada por GEO, una organización sin fines de lucro.

Noticias Telemundo 40 se comunicó con GEO sobre estas declaraciones e indicó lo siguiente:

"Todos los reclusos que resultaron positivos fueron puestos en aislamiento médico, para permitir que el personal médico controle su salud y bienestar.”

"Si no les desinfectan, si no hacen algo entonces, ¿qué están haciendo? ¿cuáles son los cuidados que les están dando? Y ahora que no abusen del rango que tengan, porque hay una persona que les dijo si quiero te ayudo y si no quiero no, porque abusan de su rango," cuestionó la Sra. Maldonado.

La oficina de GEO confirmó la muerte de un oficial y de un detenido a consecuencia del COVID-19, así como informó que 41 empleados del centro de detención dieron positivo a la prueba, por lo que fueron enviados a aislarse en sus hogares.

Noticias Telemundo 40 también se comunicó con el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos para solicitar información sobre los cuidados médicos de los detenidos, pero hasta el momento no han contestado nuestra petición.