Afromexicanos: ¿la raza olvidada?

Con ritmo y mucha sandunga, asi se siente Norma Casarrubias cada vez que da clases de zumba en un gimnasio del suburbio de Berwyn. "Yo cuando oigo los timbales y todo y empiezo asi... pero es porque ya esta dentro de mi, de mi sangre." Su hermano Guillermo dice que la musica y el ritmo corre en la familia. "Si, nos encanta el baile. Nos encanta la musica; especialmente la musica de alla, la musica tropical de Acapulco."

Pero cuando la gente los conoce por primera vez, Norma dice que casi nunca adivinan de donde son, por su piel morena. "La mayoria me dice que soy Dominicana o Puertorriquena."

Por su parte la cantante Sarah Palafox, quien paso parte de un infancia en Zacatecas, Mexico, dice que desde chica la musica ranchera le pone la piel chinita. "Me gusta mucho las nortenas. Me gusta mucho el mariachi. Pero si, la gente se sorprende mucho cuando me escuchan cantando canciones en espanol."

Y aunque Sarah, Norma y Guillermo no se conocen tienen algo en comun. "Yo me considero afromexicana", dice con orgullo Sarah Palafox.

Norma y su hermano Guillermo tambien son cien por ciento afromexicanos. Su familia es originaria de Cuajinicuilapa, Guerrero, uno de los municipios de la zona region de Costa Chica, donde se concentra una de las mayores poblaciones afromexicanas. Segun historiadores, fue ahi donde muchos de los primeros esclavos llegaron durante la conquista española.

Segun historiadores entre 1580 y 1650 llegaron unos 250 mil esclavos africanos, quienes fueron dispersados por todo el territorio de la entonces Nueva Espana.

Hoy por hoy, el 1.16% de la población nacional de Mexico se identifica como afromexicana o afrodescendiente, según el INEGI (Instituto Nacional de Estadistica y Geografia). Eso equivale a mas de 1,400,000 de habitantes.

Los estados con mayor numero de afromexicanos son Oaxaca, Veracruz y Guerrero, entidades que conservan vestigios de tradiciones africanas en su comida, bailes y otras tradiciones.

El estudio sobre los afromexicanos se basó en la encuesta intercensal de 2015 en la que se solicitó a los entrevistados que indicaran su etnicidad y circunstancias económicas, de acuerdo con el INEGI. Los afromexicanos también se identificaron como indígenas a una tasa mayor que los mexicanos promedio.

Pero al igual que otras naciones de America Latina, los afromexicanos se convirtieron en "la raza olvidada" de la sociedad y del gobierno.

En Pilsen, en el Museo Nacional de Arte Mexicano se han realizado distintas exhibiciones para rescatar y destacar la cultura de los pueblos negros de Mexico. Pero segun uno de los encargados de este museo, el gobierno, politicos y libros como "La Raza Cosmica" del influyente escritor Jose Vasconcelos de cierta forma "borraron" la historia de los afromexicanos.

"En ese libro explica que los Mexicanos son los descendientes solo de los indigenas y de los espanoles. Y totalmente borra la tercer raiz que son los africanos... solo puede ser racismo", expreso el Curador en Jefe del Museo Nacional de Arte Mexicano.

Y eso es precisamente lo que ha sentido en carne propia Guillermo, quien se considera afromexicano. Aunque confiesa que de nino no estaba consciente del todo. "No sabiamos hasta que llegamos a este pais cuando uno ve la discriminacion. Alla la discriminaciones no es necesariamente de color, es de clases", enfatizo Guillermo.