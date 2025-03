Miércoles de Ceniza: Dónde obtener cenizas en el área de Chicago y noroeste de Indiana

Fieles católicos del área de Chicago y el noroeste de Indiana se preparan para el comienzo de la Cuaresma con el Miércoles de Ceniza, que se celebrará el 5 de marzo.

La Cuaresma es el período de 40 días en la que los fieles creyentes de la religión católica se dedican a la reflexión, a la oración, al ayuno y a la preparación espiritual antes de Pascua, o el Domingo de Resurrección.

De acuerdo con la Arquidiócesis de Chicago, en el Miércoles de Ceniza los católicos pueden aplicarse cenizas en la frente en forma de cruz como expresión externa de su fe.

A continuación, les compartimos los horarios y las ubicaciones donde colocarán cenizas en el área de Chicago:

CHICAGO

Old St. Patrick’s Church (West Loop) colocará las cenizas en las siguientes ubicaciones y horarios:

7:30 a.m. – 9:30 a.m. y 11:30 a.m. – 1:30 p.m.: Union Station’s Great Hall , 255 S. Canal St., Chicago

, 255 S. Canal St., Chicago 7:30 a.m. – 9:30 a.m.: Parada Morgan de la Línea Verde y Rosa de la CTA , 958 W. Lake St., Chicago

, 958 W. Lake St., Chicago 9:30 a.m. – 11:30 a.m.: Bartelme (Mary) Park en la esquina de Sangamon Street y Monroe Street

The Faith Table, una coalición interreligiosa de instituciones religiosas unidas para trabajar en colaboración en la construcción de una comunidad más saludable, distribuirá cenizas durante las horas pico (de 7 a.m. a 9 a.m. y de 5 p.m. a 7 p.m.) en las siguientes entradas a las estaciones de tren de la CTA:

Línea Rosa de la CTA: Central Park, California, Kedzie, Damen, 18th Street

Línea Anaranjada de la CTA: Ashland, 35th/Archer

La Capellanía Católica de los Aeropuertos de Chicago, ubicada en el Aeropuerto Internacional O'Hare y en el Aeropuerto Internacional Midway, ofrecerá cenizas durante las misas y servicios litúrgicos a lo largo del día:

Aeropuerto Internacional O'Hare

La capilla del aeropuerto O'Hare se encuentra en la Terminal 2 - Nivel de entrepiso (antes de pasar seguridad)

Horario de las misas: 9 a.m. 11 a.m., 1 p.m. y 4 p.m.

Horario de los servicios litúrgicos: 10 a.m., mediodía, 2 p.m. y 3 p.m.

Cada ceremonia tendrá una duración de 30 minutos. La Santa Comunión solo se dará en la misa. Las cenizas solo serán distribuidas durante las misas o servicios litúrgicos.

Aeropuerto Internacional Midway

La capilla del aeropuerto Midway se encuentra en la Terminal C - Nivel Mezzanine (después de pasar seguridad)

Horario de misa: 10 a.m., mediodía y 2 p.m.

Horario de los servicios litúrgicos: 11 a.m., 1 p.m. y 3 p.m.

Cada ceremonia tendrá una duración de 30 minutos. La Santa Comunión solo se dará en la misa. Las cenizas solo serán distribuidas durante las misas o servicios litúrgicos.

Para más información sobre los servicios aeroportuarios, llama al 773-686-AMEN (2636) o visita http://www.cacc.us/ o http://www.airportchapels.org/ashwednesday.html

DES PLAINES

El Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe ubicado en 1170 N. River Rd. en Des Plaines tendrá las siguientes celebraciones del Miércoles de Ceniza:

Misa con distribución de cenizas: 7 a.m., mediodía, 5 p.m. y 7 p.m. en la Capilla San José

Distribución de cenizas: 10 a.m. y 7:30 p.m. en la Capilla Mariana y a las 3 p.m. en la Capilla San José

Sacramento de Reconciliación: 3 p.m., 5 p.m. y 7 p.m. en la Capilla San José

Adoración del Santísimo Sacramento: de 1 p.m. a 6 p.m. en la Capilla Mariana

Todas las celebraciones son bilingües.

JOLIET

Parroquia Reina de los Apóstoles ofrecerá servicios de ceniza en:

Main Campus - 18 Woodlawn Ave. a las 7:30 a.m. 12:05 p.m. y 5 p.m.

East Campus - 710 Marion St. a las8 a.m. (inglés), 5 p.m. (inglés) y 7 p.m. (español)

Iglesia Católica María Magdalena en 201 S. Briggs St. ofrecerá misas de Miércoles de Ceniza a las 7:30 a.m. y a las 6 p.m.

Por su parte, la Iglesia Católica St. Xavier ubicada en 2500 Arbeiter Rd. celebrará misas de Miércoles de Ceniza a las 9:15 a.m. y a las 6:30 p.m.

NOROESTE DE INDIANA

A continuación, les compartimos los horarios y las ubicaciones donde colocarán cenizas en el noroeste de Indiana:

Los Frailes Franciscanos estarán ofreciendo cenizas y espacios para confesión de 7 a.m. a 7 p.m. en la Catedral de los Santos Ángeles ubicada en el 640 Tyler St. en Gary, Indiana.

Además, la catedral oficiará una misa a las 5:30 p.m. en celebración al Miércoles de Ceniza.