Actividades de Semana Santa en el área de Chicago

La comunidad cristiana, católica y fieles creyentes alrededor de Chicago se preparan para celebrar Semana Santa y el Domingo de Pascua.

Incluso, el clérigo y las parroquias de la Arquidiócesis de Chicago llevarán a cabo distintas actividades en sus respectivas iglesias.

A continuación, te presentamos una lista de eventos que se estarán llevando a cabo a partir del Jueves Santo hasta el Domingo de Resurrección.

JUEVES SANTO

Jueves, 6 de abril a las 7 p.m.

Daley Plaza, 50 West Washington Street, Chicago

Decimosexta celebración anual de “Jesus in Daley Plaza” comienza con la colocación de una cruz de 19 pies de altura y permanecerá en la plaza hasta el miércoles, 12 de abril.

Este evento observa la tradición cristiana y conmemora la resurrección de Cristo.

VIERNES SANTO

Viernes, 7 de abril

Vía Crucis

El obispo Jeffrey Grob y el obispo Mark Bartosic, obispos auxiliares de Chicago, liderarán la procesión y el obispo Daniel Turley y los Agustinos ofrecerán reflexiones.

8:30 a.m. Reunión y presentación en Daley Plaza, ubicado entre las calles Dearborn y Washington

9 a.m. Inicia la caminata del Vía Crucis. La ruta tentativa es desde Daley Plaza hasta Veterans Memorial (Riverwalk en State Street y Wacker Drive), Tribune Tower Plaza (Michigan Avenue en el Río Chicago), Water Tower Plaza (Michigan Avenue y Chicago Avenue).

11:15 a.m. La caminata termina en la Catedral del Santo Nombre de Chicago (ubicado entre State Street y Superior Street)

11:45 a.m. Concluye el Vía Crucis

Para más información, puedes visitar http://wayofthecrosschicago.org/index.html

Viernes, 7 de abril de 11 a.m. a 1 p.m.

Estaciones vivas de la cruz

St. Mary of the Lake Church, 4220 N. Sheridan Rd., Chicago

La iglesia tendrá sus estaciones vivas de la cruz afuera de la iglesia comenzando con el juicio de Jesús en St. Mary Square, y luego procederá a través del vecindario para culminar en el estacionamiento de la parroquia.

Cabe mencionar que 50 feligreses de todas las edades representarán la travesía de Jesús a su crucifixión.

Viernes, 7 de abril a las 3 p.m.

St. Gertrude Church, 1420 W. Granville Ave., Chicago

La iglesia tendrá sus estaciones vivas de la cruz con su grupo juvenil.

Viernes, 7 de abril a las 6 p.m.

St. Clare of Montefalco Church, 5501 S. Talman Ave.

Habrá una procesión de silencio que comenzará a las 6 p.m. en St. Clare of Montefalco Church y seguirá su trayecto en dirección sur en la avenida Washtenaw hasta St. Rita of Cascia Parish ubicado en 6243 S. Fairfield Ave. Se anima a los hombre a vestir de blanco y a las mujeres a vestir de negro con una mantilla, según la iglesia.

Viernes, 7 de abril a las 7 p.m.

Saint Elizabeth Seton Church, 9300 W. 167th St., Orland Hills

La iglesia llevará a cabo sus estaciones vivas de la cruz con los grupos juveniles de St. Elizabeth Seton Church y St. Stephen, Deacon y Martyr Church representarán el viaje de Jesús a la cruz. Luego seguirá una veneración a la cruz.

SÁBADO DE GLORIA

Sábado, 8 de abril

St. Thomas of Villanova, 1201 E. Anderson Dr., Palatine

Caza de huevos de Pascua y bendiciones de las canastas de Pascua

9 a.m. Caza de huevos de Pascua para niños de hasta tercer grado en el gimnasio Rowley Activity Center

10 a.m., 10:30 a.m., 11 a.m. y 11:30 a.m. bendiciones a las canastas de Pascua en el Rowley Activity Center

Sábado, 8 de abril

St. Thomas Becket Parish, 1321 N. Burning Bush Ln., Mount Prospect

9:30 a.m., 10:30 a.m. y 11:30 a.m. bendiciones a las canastas de Pascua

Sábado, 8 de abril

St. William Parish, 2600 N. Sayre Ave., Chicago

La parroquia St. William ofrecerá bendiciones a las canastas de comida de Pascua en tres idiomas: inglés, español y polaco.

11 a.m. en inglés y en español

12 p.m. en polaco

Sábado, 8 de abril a las 11 a.m.

SS. Viator and Wenceslaus Parish, 4170 W. Addison St.

La parroquia SS. Viator and Wenceslaus Parish ofrecerán bendiciones a las canastas de Pascua.

Sábado, 8 de abril

Transfiguration Parish, 316 W. Mill St., Wauconda

La parroquia Transfiguration Parish tendrá bendiciones a las canastas de Pascua en dos idiomas: inglés y polaco.

11 a.m. en inglés

1 p.m. en polaco

Sábado, 8 de abril

St. Turibius Parish, 5646 S. Karlov Ave., Chicago

La parroquia St. Turibius Parish tendrá bendiciones a las canastas de Pascua en dos idiomas: inglés y polaco.

12 p.m. en inglés

1 p.m. en polaco

Sábado, 8 de abril a las 12 p.m.

La Catedral del Santo Nombre, ubicada en 735 N. State St., tendrá su bendición a las canastas de Pascua.

DOMINGO DE PASCUA

Domingo, 9 de abril a las 6:30 a.m.

Daley Plaza, 50 West Washington Street, Chicago

Servicio de adoración interdenominacional al amanecer que celebra la resurrección de Jesús en la mañana de Pascua a través de la música, la alabanza y la oración. El mensaje de Pascua se dará a través de la música de El Evangelio según el Blues.

Domingo, 9 de abril a las 7:15 a.m. y a las 10:45 a.m.

St.Joseph Church, 121 E. Maple Ave., Libertyville

La iglesia ofrecerá sus Misas de Pascua para feligreses vulnerables desde la comodidad de sus vehículos en el estacionamiento de la iglesia. Habrá un altar elevado y los ministros traerán la Santa Comunión a los asistentes en sus autos. En el pasado, algunos feligreses han traído a sus mascotas.

Domingo, 9 de abril

St. Michael Church, 1633 N. Cleveland Ave., Chicago

11 a.m. Misa de Pascua

12:15 p.m. Caza de huevos de Pascua