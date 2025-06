Congresista demócrata y otro republicano se unen para proteger a empleados del NWS

Una importante legislación fue presentada este viernes con miras de proteger a quienes tienen la importante labor de pronosticar las condiciones del tiempo: desde huracanes, inundaciones y hasta incendios.

Dos congresistas han unido esfuerzos en un proyecto de ley bipartidista que busca reclasificar a los empleados del Servicio Nacional de Meteorología (NWS) como recursos importantes para la seguridad pública, protegiéndolos de recortes a futuro y garantizando la seguridad de las comunidades que pudieran sufrir los embates del tiempo severo.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

En una granja familiar al norte de Illinois las condiciones del tiempo dictan el día a día, desde el agua para el ganado hasta cuando pueden sembrar.

Para una madre de cuatro, las condiciones del tiempo significan algo más: el momento de buscar refugio.

“Necesito estar segura si hay tiempo severo en camino... y si necesitamos interrumpir alguno de los servicios que han estado por más de 100 años, es un verdadero desafío tomar estas decisiones en la granja", dijo la agricultora Megan Dwyer.

Dwyer afortunadamente vive en un distrito representado por el único meteorólogo en el Congreso, quien además comparte sus preocupaciones acerca de los recortes del personal en el NWS.

El congresista de Illinois, Eric Sorensen, dijo a Chaise Cain, meteorólogo de NBC News, que “valoro que en el medio de la noche, cuando lo más fuerte de la tormenta no me despierta, las alertas sí lo harán, así puedo refugiarme con mis hijos en el sótano. Esto tiene un valor increíble, este es un excelente uso de los fondos de los contribuyentes”.

Por esta razón, Sorensen visitó su oficina local del Servicio Nacional de Meteorología para escuchar las preocupaciones de su equipo que batallan con algo más que el mal tiempo. En especial en momentos en que no pueden hacer algo tan básico como lanzar un globo meteorológico.

A 300 millas al oeste, la idea de menos globos en el cielo también acaparó la atención del congresista republicano de Nebraska, Mike Flood.

Flood también visitó la oficina del NWS al este de Nebraska donde el personal escaseaba, mientras el número de tornados aumentaba.

Nuevas posiciones de trabajo en el NWS

Ante esta realidad, Flood llamó a la Casa Blanca e impulsó abrir 126 nuevas posiciones de trabajo a lo largo del Servicio Nacional de Meteorología.

“Estamos solucionando, vamos a financiarlo, no se va a privatizar, y creo que es una oportunidad para cambios importantes y esperanzadamente inversiones adicionales", afirmó Flood.

Ahora estos dos representantes, Flood y Sorensen, están uniendo fuerzas en un proyecto de ley bipartidista para reclasificar a los pronosticadores del Servicio Nacional de Meteorología como empleados de la seguridad pública, como se les considera a los empleados del FBI y controladores de tráfico aéreo.

“Tenemos que asegurarnos de que los estamos protegiendo, ellos necesitan la protección hoy, porque ellos no solo sirven a mis electores aquí, ellos ofrecen un servicio para y por electores de cada miembro del Congreso”, dijo Sorensen.

“Yo me siento seguro, esto no es un problema de dos partidos políticos, este no es un problema rojo, este no es un problema azul, todos vemos el valor, incluyendo la Casa Blanca”, añadió Flood.

Los recortes en la NOAA parecían estar ocurriendo en dos rondas, una de 500 y otra de 800.