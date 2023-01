Puppy Bowl XIX cuenta con dos cachorros del área de Chicago

Ya casi es hora de la competencia más tierna de la temporada.

El Puppy Bowl XIX se llevará a cabo el 12 de febrero y dos estrellas locales estarán participando.

Ziggy y Jersey son cachorros rescatados que representan One Tail at a Time, un refugio para mascotas del área de Chicago. El adorable dúo se unirá al Equipo Ruff para el gran juego. Ambos perritos nacieron en One Tail at a Time, pero desde entonces han sido adoptados en hogares amorosos.

Animal Planet está organizando su 19º Puppy Bowl XIX anual, que tiene como objetivo crear conciencia sobre las adopciones de mascotas. El evento se transmitirá a la 1 p.m. hora centro y se puede encontrar en Animal Planet o Discovery+.

“El enfrentamiento televisivo de tres horas mostrará más cachorros, más refugios y rescates de animales y más historias de adopción inspiradoras que nunca, mientras los cachorros del Team Ruff y Team Fluff suben al campo de juego en el estadio Puppy Bowl para ganar el trofeo Lombarky de WAYFAIR”, según un comunicado de prensa.

El Puppy Bowl está creciendo este año, con 122 perros de 67 refugios y rescatados que representan un total de 34 estados. Por primera vez en la historia, competirá una organización de animales nativo-americanos y un jugador de cachorros de Dominica, West Indies.

