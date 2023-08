Samantha Costanza tuvo una cita romántica con un hombre que conoció en una aplicación de citas en enero de 2022.

Se encontraron para beber sidra caliente debido al frío en un bar de Brooklyn, Nueva York. Cuando llegó el momento de pagar las bebidas, la cita de Costanza le entregó su tarjeta de crédito al empleado.

Unos días después, le envió un mensaje de que le gustaría volver a verla. Pero Costanza no sentía lo mismo.

“Pasé más de una hora elaborando una respuesta muy cortés que le aseguraba que la había pasado muy bien pero que simplemente no veía una conexión futura”, dijo Costanza, de 29 años y que trabaja como analista de operaciones de clientes.

En respuesta, el hombre le preguntó a Costanza si podía enviarle por Venmo el pago de las bebidas.

“Estaba en completo shock”, dijo. “Parecía que la única razón por la que se ofrecería a pagar mis bebidas era porque esperaba algo de mí”.

Los expertos en relaciones y etiqueta dicen que los cambios de normas de género, la popularidad de las aplicaciones de pago y el clima económico que aprieta los presupuestos está haciendo que la ya tensa primera cita sea un poco más tensa.

Un síntoma puede ser más incomodidad sobre cómo se maneja la cuenta, en el momento y después del hecho. Al igual que Constanza, algunas mujeres dicen que un hombre les pidió que les devolvieran el dinero después de explicarles que no querían volver a salir.

“Nos estamos moviendo culturalmente a un entorno de citas en el que no todos estamos familiarizados”, dijo la psicoterapeuta Carli Blau, con sede en Nueva York.

COMPORTAMIENTOS TÓXICOS EN APLICACIONES DE CITAS EN LÍNEA

Las solicitudes de devolución de dinero después de una cita decepcionante son un síntoma de un problema mucho mayor con las citas modernas, dijo Jon Birger, autor de "Date-onomics: How Dating Became a Lopside Numbers Game".

Es mucho menos probable que estas situaciones ocurran en una primera cita entre dos personas que fue organizada por un amigo en común o un familiar, dijo.

“Es un subproducto del horror y la toxicidad de las citas en línea, donde cada primera cita es una cita a ciegas con un completo extraño”, dijo Birger. “No hay responsabilidad social, lo que facilita que las personas se comporten mal”.

El entrenador de citas, Blaine Anderson, dijo que una solicitud de dinero después de una cita es uno de los tabúes más grandes.

"Pedirle a una mujer que envíe dinero por Venmo para dividir el costo de tu primera cita si no está de acuerdo con una segunda salida, es patético y poco ético", dijo Anderson.

Cuando los hombres, en particular, piden que les devuelvan su dinero, pueden subrayar la sensación incómoda que pueden tener las mujeres de que su cena cubierta vino con expectativas.

“El hombre consideró el costo de esa primera cita como una inversión, y esa inversión no funcionó”, dijo la experta en aplicaciones de citas Irina Manta, coanfitriona del podcast Strangers on the Internet.

Erin, una soltera de más de 40 años en Pensilvania que pidió usar solo su nombre de pila, se sintió inquieta cuando su cita más tarde pidió un reembolso.

Después de su primera cena juntos, supo que no lo volvería a ver debido a sus opiniones políticas. Cuando llegó su cheque, ella se ofreció a pagar su parte, pero él insistió en cubrir la cuenta completa.

Pero luego, al día siguiente, cuando ella explicó que no quería volver a verlo, él le pidió que le pagara $30 en Venmo.

“Realmente se sintió muy desagradable”, dijo Erin. “Realmente subraya que siente algún tipo derecho de su parte”.

Aunque muchos encuentran anticuada la expectativa de que los hombres paguen la primera cita, otros lo ven como un gesto amable o una forma de mostrar interés.

Costanza dijo que se habría desanimado un poco si su cita al menos no se hubiera ofrecido a pagar. “Cada bebida cuesta $10, por lo que un total de $20 para cubrirme en una primera cita parecía un gesto esperado y cortés para mostrar su interés”, dijo.

CÓMO LA ECONOMÍA ESTÁ PASANDO FACTURA

Por otro lado, es importante considerar la economía como telón de fondo, dijo el psicoterapeuta Blau.

El estancamiento de los salarios y la inflación han hecho que muchas personas se sientan presionadas, y las citas pueden ser muy costosas. Los estadounidenses gastan casi $700 en citas al año, y el hombre promedio gasta más: alrededor de $860, según un informe de 2020 de LendingTree.

El costo promedio de una cena completa y una película en las principales ciudades de EEUU puede rondar $159, según un análisis más reciente de MoneyGeek, realizado en 2023.

“Eso puede ser realmente importante cuando hablamos de una economía en la que las personas luchan por pagar el alquiler”, dijo Blau.

Como resultado, Blau vio las solicitudes de reembolso de manera un poco diferente. "¿Es realmente que tenían una mala intención [o] es que realmente no podían pagarlo?" ella dijo.

QUÉ HACER SI TE PASA

Si recibe una solicitud de alguien después de tu cita, los expertos dicen que hay ventajas y desventajas de si ignoras la petición o pagas.

Ignorar la solicitud envía el mensaje de que fue inapropiado, mientras que pagarla podría ser la forma más rápida de cortar los lazos y nunca volver a interactuar, dijo Anderson.

Mientras tanto, si tienes la intención de solicitar un reembolso de alguien después de una cita, es posible que desees reconsiderarlo. Es mejor pedir dividir la cuenta desde el principio y dejar claros tus límites, dijo Blau.

Si recuperar el dinero ayudará a tus finanzas o te hará sentir mejor por haber sido rechazado, “tienes derecho a preguntar”, dijo. “También tienen derecho a decir que no”, agregó Blau.

Eso es básicamente lo que hizo Costanza. Ella ignoró la solicitud y lo bloqueó rápidamente. “Mi tiempo y energía no son reembolsables”, dijo.