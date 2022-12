CNBC: Tres trampas financieras inesperadas que las parejas no casadas deben saber

Puntos clave Si viven juntos antes del matrimonio o están comprometidos a largo plazo sin planes de casarse, deberán prepararse para el futuro, dicen los expertos.

Michelle Petrowski, planificadora financiera certificada de la firma financiera Being in Abundance, con sede en Phoenix, destaca tres trampas inesperadas.

Si viven juntos antes del matrimonio o están comprometidos a largo plazo sin planes de casarse, deberán prepararse para el futuro, o es posible que enfrenten desafíos más adelante, dicen los expertos.

Hay “tasas crecientes de cohabitación”, con muchas parejas que se saltan el matrimonio porque “no ven el beneficio”, dijo Michelle Petrowski, planificadora financiera certificada de la firma financiera con sede en Phoenix Being in Abundance.

Hablando financieramente, “puede ser una bendición o una maldición”, dijo, hablando en la conferencia anual de la Asociación de Planificación Financiera el lunes.

En las últimas dos décadas, las parejas estadounidenses se han mudado cada vez más juntas antes del matrimonio, según datos del Pew Research Center.

El porcentaje de adultos estadounidenses casados disminuyó de casi el 60 % en la década de 1990 a menos de la mitad en 2019, según muestra una investigación. Durante el mismo período, la proporción de adultos estadounidenses de 18 a 44 años que cohabitan con una pareja aumentó al 59 %.

Si bien algunas parejas optan por no casarse por razones financieras, es posible que no entiendan las trampas, dijo Petrowski. “Siempre pensamos que una emergencia nunca sucederá”.

Aquí hay algunos problemas financieros inesperados que las parejas no casadas deben considerar.

1.- No puede reclamar los beneficios del Seguro Social en función del historial laboral de su pareja

Si lleva casado al menos 10 años, es posible que tenga derecho a cobrar los beneficios del Seguro Social en función del historial laboral de su cónyuge o excónyuge, incluidos los beneficios conyugales o por fallecimiento.

Sin embargo, las parejas no casadas no tienen acceso a estos pagos juntos o después de una ruptura, incluso si han estado juntos por más de 10 años.

Petrowski dijo que la estrategia de reclamo de beneficios del Seguro Social puede ser valiosa para los cónyuges que dejan la fuerza laboral durante años para cuidar a los niños.

2.- Las cuentas de jubilación individuales heredadas pueden desencadenar “consecuencias no deseadas”

Heredar una cuenta de jubilación individual también se vuelve más complicado para las parejas que no están casadas, dijo Petrowski.

Gracias a la Ley de Seguridad de 2019, ciertos herederos, incluidos los beneficiarios que no son cónyuges, deben agotar las cuentas de jubilación heredadas dentro de los 10 años, lo que se conoce como la “regla de los 10 años”. Anteriormente, los beneficiarios que no eran cónyuges podían extender las distribuciones a lo largo de su vida.

“Eso podría tener consecuencias no deseadas”, dijo Petrowski, ya que los ingresos más altos durante el período de 10 años pueden afectar la ayuda financiera para la universidad, los impuestos del Seguro Social o las primas más altas de Medicare.

3.- Tu pareja puede quedarse sin nada si mueres

Ya sea que mantengan activos separados o compren propiedades juntos, las parejas que no están casadas necesitan orientación sobre la titulación adecuada y los documentos legales para proteger a ambas partes, dijo Petrowski.

Por ejemplo, deberá considerar qué sucede si fallece mientras su pareja vive en su casa, dijo.

“Si mueres sin testamento y sin planes, toda la vida de esa persona se desmorona”, dijo Petrowski.

La propiedad generalmente pasa a través de las leyes estatales de intestado a sus herederos biológicos o legales.

Puede optar por un acuerdo de cohabitación, que es como un acuerdo prenupcial para parejas no casadas, o un testamento para cubrir lo que sucede con la propiedad si uno de los cónyuges muere. Deberá hablar con un abogado local de planificación patrimonial ya que las leyes exactas varían según el estado, dijo Petrowski.

“Es posible que su pareja se quede sin nada”, dijo, por lo que es fundamental planificar con anticipación los peores escenarios.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA.