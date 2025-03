¡Giros inesperados! Paulo reparte inmunidad y Erubey sacude la confianza de Julia

Las estrategias siguen en juego dentro de La Casa de los Famosos All-Stars y este miércoles los habitantes vivieron una jornada llena de decisiones cruciales, momentos tensos y secretos revelados.

Paulo Quevedo fue el ganador de la Moneda del Destino, obteniendo el poder de decidir entre Carlos y Julia: ¿quién se llevaría la inmunidad y quién la salvación? Tras una pausa estratégica, decidió otorgarle la inmunidad a Carlos y dar la salvación a Julia. Ambos aceptaron la decisión con tranquilidad, pero la casa no tardó en reaccionar con especulaciones sobre el impacto de este movimiento en las nominaciones de esta semana.

Sin embargo, la verdadera sorpresa llegó cuando los habitantes descubrieron que había otra moneda escondida dentro de la casa. Quien la encontrara, ganaría el poder de espiar la última nominación de uno de sus compañeros.

Tras una intensa búsqueda, fue Erubey quien la halló dentro de un cajón del baño. Sin dudarlo, escogió ver la nominación más reciente de Julia, añadiendo aún más tensión a la ya fracturada confianza dentro del cuarto Agua.

Y hablando de confianza, la noche subió de temperatura cuando se le preguntó directamente a Julia sobre el tema. La ex Miss Universe Brasil no se guardó nada y admitió que las acciones de Erubey han afectado aún más su confianza en el grupo.

“Es cansado tener que probar, probar y probar, yo no estoy aquí para probar mi palabra. Estoy bien cansada... no me gustó mucho las acciones que yo recibí de algunos integrantes de Agua”, confesó, dejando a todos en la casa en completo silencio.

Por su parte, Lupillo también fue cuestionado por los televidentes sobre las fallidas estrategias de su equipo. Sin rodeos, reconoció que el cuarto Tierra ha sido el gran favorito del público, dejando entrever que es momento de replantear los movimientos dentro del juego.

Las nominaciones de este jueves prometen más sorpresas y giros inesperados. ¿Quiénes quedarán en la cuerda floja? ¿Habrá más cambios de alianzas? No te pierdas La Casa de los Famosos All-Stars, solo por Telemundo.

