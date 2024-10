¿Quién era Liam Payne y qué le pasó? Lo que se sabe tras la muerte del cantante

El famoso excantante de One Direction Liam Payne murió a los 31 años el miércoles en una muerte trágica y pública que sorprendió a los fans y a muchas personas en todo el mundo.

Esto es lo que sabemos hasta ahora:

¿Qué le pasó a Liam Payne?

Payne se cayó desde el balcón de un hotel en Buenos Aires y luego falleció el miércoles, dijeron funcionarios locales.

Según la policía de Buenos Aires, Payne se cayó del tercer piso del Hotel Casa Sur, lo que le provocó “heridas extremadamente graves”. Fue declarado muerto en el lugar.

Una llamada al 911 informada tras la muerte del cantante indicó que el hotel tenía preocupaciones sobre su comportamiento antes de la caída.

La misma noche de la caída, el hotel llamó al 911 diciendo que Payne había “consumido drogas y alcohol en exceso”, según una transcripción de la llamada.

"Tenemos un huésped que está drogado y con exceso de alcohol y… Bueno, cuando está consciente se rompe, está rompiendo toda la habitación. Bueno, necesitamos que envíen a alguien, por favor", decía la llamada desde el hotel Casa Sur Palermo en Buenos Aires, según NBC News.

La persona que llamó le dijo al operador que se necesitaba a la policía "urgentemente" porque estaba en riesgo.

"El huésped está en una habitación que tiene balcón y, bueno, tenemos un poco de miedo de que pueda hacer algo que ponga en peligro su vida", dijo la persona que llamó, según el audio obtenido a través de medios locales por Telemundo.

La persona que llamó no mencionó a Payne por su nombre, solo dijo que era un "huésped" que había estado allí durante dos o tres días.

Los bomberos fueron vistos retirando el cuerpo de Payne de la escena el jueves temprano mientras los fanáticos se reunían, informó Reuters.

Los representantes de Payne no respondieron a la solicitud de comentarios de NBC News.

¿Quién era Liam Payne?

Payne fue uno de los cinco miembros de One Direction, que se formó cuando cada uno de ellos audicionó para la serie de competencia de canto británica “The X Factor” en 2010, dos años después del primer intento de Payne de entrar al programa. A los 16 años en la segunda oportunidad, Payne cantó la versión de Michael Bublé de “Cry Me a River”, luciendo nervioso al principio pero calentándose con los vítores y aplausos del público.

Después de que cada cantante no lograra pasar la competencia como solista, Simon Cowell y sus compañeros jueces combinaron a Payne, Zayn Malik, Harry Styles, Niall Horan y Louis Tomlinson en lo que se convertiría en una de las bandas de chicos más exitosas, a pesar de que perdieron la competencia.

Cada miembro tenía su propia personalidad, y Payne, que provenía de Wolverhampton, una ciudad en la región de West Midlands de Inglaterra, era conocido como el responsable. La banda se hizo famosa por su sonido pop y éxitos románticos como “What Makes You Beautiful”, “Night Changes” y “Story of My Life”. Payne tuvo solos destacados en canciones como "Stole My Heart" y "Change Your Ticket", y coescribió varios de los éxitos de la banda. Tenían seis éxitos Top 10 en las listas de Billboard cuando se disolvieron en 2016 y una base de fans muy leal, conocida como "Directioners", muchas de las cuales eran chicas adolescentes.

Después de la disolución del grupo, Payne, como cada uno de sus antiguos compañeros de banda, siguió una carrera en solitario, moviéndose hacia la EDM y el hip-hop. Su sencillo de 2017 "Strip That Down", con Quavo, llegó al Top 10 de Billboard y se mantuvo en las listas durante varios meses. Sacó un álbum "LP1" en 2019, y su último lanzamiento, un sencillo llamado "Teardrops", se lanzó en marzo.

Payne tenía un hijo de 7 años, Bear Grey Payne, con su exnovia, la músico Cheryl, quien era conocida como Cheryl Cole cuando actuaba con Girls Aloud. Ella fue jueza de “X Factor” durante la temporada de One Direction, aunque su relación comenzó años después. Payne estuvo comprometido previamente con Maya Henry, desde agosto de 2020 hasta principios de 2022. Henry lanzó una novela a principios de este año que, según ella, estaba basada en su relación.

Además de su hijo, le sobreviven sus padres, Geoff y Karen Payne, y sus dos hermanas mayores, Ruth y Nicola.

Los problemas pasados ​​de Payne

Con su meteórico ascenso a la fama, Payne había dicho que le tomó un tiempo adaptarse a la mirada del público.

“No creo que puedas lidiar con eso nunca, es un poco loco para nosotros ver que la gente se pone en ese tipo de estado mental sobre nosotros y lo que hacemos”, dijo en una entrevista de 2013 con la AP después de relatar una experiencia en la que un fan estaba en estado de shock al conocerlo.

Había hablado abiertamente de su lucha contra el alcoholismo y publicó un video en julio de 2023 en su canal de YouTube donde decía que había estado sobrio durante seis meses después de recibir tratamiento. Los representantes de Payne no respondieron de inmediato los correos electrónicos ni las llamadas.

Reacciones a su muerte

Celebridades de Hollywood y del mundo de la música han publicado tributos a Payne, de 31 años, a medida que se difundía la noticia de su muerte en la industria.

"Es muy triste escuchar la noticia del fallecimiento de @LiamPayne", publicó Paris Hilton en X. "Enviando amor y condolencias a su familia y seres queridos. Descansa en paz, mi amigo", agregó.

"Estamos increíblemente tristes de enterarnos del trágico fallecimiento de Liam Payne", publicaron los premios BRIT en X. "Nuestros pensamientos y oraciones están con sus amigos y familiares en este momento".

A lo largo de su carrera musical, Payne fue nominado a tres premios BRIT.

"Liam siempre fue muy amable conmigo", compartió en Instagram Charlie Puth, quien trabajó con Payne en su sencillo de 2017 "Bedroom Floor". "Fue uno de los primeros artistas importantes con los que trabajé. No puedo creer que se haya ido".

El productor musical Zedd también comentó sobre el fallecimiento de Payne en las redes sociales.

"RIP Liam", compartió el DJ en X. "No puedo creer que esto sea real… absolutamente desgarrador", escribió Zedd.



Otros exalumnos de "X Factor" también han compartido sus condolencias

"Enviando fuerza a Cheryl y su hijo Bear ❤️ y a toda la familia One Direction", publicaron John y Edward Grimes de Jedward en X.

"Noticias extremadamente tristes. Muy trágico y tan joven. RIP Liam x", tuiteó Rylan Clark, otro concursante de "X Factor UK".

Tanto Clark como Jeward estuvieron en temporadas diferentes a la de Payne en "X Factor".

