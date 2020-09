Ofrecen hospedaje en mansión de “The Fresh Prince of Bel-Air”

LOS ÁNGELES - La mansión de la mítica serie "The Fresh Prince of Bel-Air" podrá alquilarse por 30 dólares la noche -durante cinco días- en la plataforma Airbnb, anunció el protagonista Will Smith para celebrar el 30 aniversario de la ficción.

Se trata de la casa con fachada blanca, supuestamente ubicada en el elitista barrio de Bel-Air (Los Ángeles), a la que el joven Will Smith llegaba desde los barrios de Filadelfia para vivir con sus tíos, pero realmente se localiza en el distrito de Brentwood y se conserva de manera intacta.

Mientras que la mayoría de escenas en interiores se grabaron en un estudio que recreaba la mansión, el edificio y sus jardines salían en casi todos los episodios, desde la cabecera a ritmo del célebre rap de Smith.

"¿Listo para las más frescas vacaciones en casa? Si este lugar te resulta familiar es porque aún es tan espectacular como cuando entré por su puerta", escribió Smith en la descripción de Airbnb.

"Estoy de regreso. Y esta vez te entrego las llaves para que tengas mi ala de la mansión para ti solo, pero tocar mi colección de zapatillas está prohibido ¿de acuerdo?", bromea el actor.

Los interesados en conseguir una estancia podrán hacer su reserva a partir del 29 de septiembre, aunque solo cinco grupos serán los afortunados.

La promoción coincide con la noticia de que "The Fresh Prince of Bel-Air", una de las series más populares de los años 90, regresará 30 años después de su estreno con una nueva versión que imaginará la trama protagonizada por Will Smith en forma de drama, en lugar de la comedia original.

Se conocen pocos detalles del reparto aunque el argumento trasladará el guion a la época actual, cuya idea parte de un vídeo publicado en YouTube el año pasado que, a modo de tráiler, modificaba el sentido del argumento y que finalmente ha interesado a la plataforma estadounidense Peacock, el servicio de "streaming" de NBCUniversal.

Por su parte, y para celebrar el 30 aniversario del estreno de "The Fresh Prince of Bel-Air", la plataforma HBO Max emitirá a finales de año un programa especial que reunirá al reparto de la comedia emitida originalmente desde 1990 hasta 1996 por la televisión estadounidense y repetida desde entonces en diferentes países.

Smith estará acompañado por el resto del reparto como Tatyana Ali, Karyn Parsons, Joseph Marcell, Daphne Maxwell Reid y Alfonso Ribeiro, quienes ya organizaron una reunión digital esta primavera durante la cuarentena por la pandemia del coronavirus.