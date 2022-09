“Sin Maldy no hay perreo”: integrante de Plan B regresa al reguetón con Gatúbela

SAN JUAN, Puerto Rico - El cantante puertorriqueño Maldy, del veterano dúo Plan B, regresa al ruedo musical tras una pausa de más de dos años con una colaboración con Karol G y el objetivo de "darle lo que le gusta a la gente": el "perreo" y el "sandungueo" del reguetón.

Este regreso de Maldy al movimiento urbano se da luego de su distanciamiento, que no ruptura, con Chencho Corleone -el otro miembro de Plan B- y de un merecido tiempo de descanso provocado por la pandemia del COVID-19, según explicó en entrevista con EFE.

"Vine a demostrar que no se pueden olvidar de Maldy, porque Maldy está aquí, nunca se ha ido", sostuvo Edwin F. Vázquez Vega, nombre de pila de este artista, considerado de "la vieja guardia" del reguetón.

DEJAR SU SELLO DE REGUETÓN RUDO

Vuelve apoyado por el sello Warner Music Latina, con el que firmó recientemente un contrato discográfico, y lanzando el tema "Gatúbela" junto a la colombiana Karol G.

Maldy admitió que le tomó tiempo reflexionar para volver a la música y, a su vez, aceptar el reto de grabar con Karol G y sellar su estilo musical rudo del reguetón en "Gatúbela", que se incluirá en el próximo disco de la colombiana.

"Le di la esencia de lo que ella pidió. La pieza que ella necesitaba era yo, (con) ese sandungueo, perreo, y (estilo) rapidito. Esa es mi dosis", detalló el cantante, de 40 años.

"Lo que yo hice con Karol G es puro reguetón de verdad", enfatizó Maldy, quien contó con la ayuda del reconocido artista urbano puertorriqueño Justin Quiles entre el grupo de compositores que escribieron su parte en "Gatúbela".

QUIERE SORPRENDER CON NUEVOS TEMAS

Maldy dijo, además, que de ahora en adelante quiere lanzar obras musicales de manera sorpresiva, tal y como hizo en su colaboración con Karol G, a quien llevó a su estilo de reguetón.

"Sorprendí a mucha gente, porque no esperaban que saliera con algo así. Ella se metió a mi cancha, y al meterse, se arriesgó a muchas cosas, pero la dosis fue tan perfecta que se logró", destacó Maldy sobre su colega, quien ofrecerá dos conciertos en marzo de 2023 en el Estadio Hiram Bithorn en San Juan.

Maldy, junto a Chencho Corleone, conformó a principios de la década del 2000 uno de los dúos más fuertes y explosivos del reguetón.

Algunos de los exitosos temas que el dúo logró calar hondo en la juventud de aquel entonces fueron "Frikitona" y "Guatauba" -incluido en el disco "Guautauba XXX"- y otros que formaron parte del álbum "House of Pleasure" (2010).

"Chencho es el de la voz fina y yo soy el que rapeo. Yo soy el que le doy el perreo a la gente, me lo gozo en tarima. Es una química y combinación perfecta", aseguró Maldy sobre el éxito que logró el dúo en tiempos en que luchaban por el trono de mejor dueto contra Wisin y Yandel, Héctor y Tito, Jowell y Randy, entre otros.

PLAN B ESTÁ DISTANCIADO, PERO NO SEPARADO

No obstante, hace ya más de tres años que el dúo Plan B decidió distanciarse, aunque no separarse, según prefiere describir Maldy lo que decidió hacer con Chencho, de quien dijo que son primos hermanos, por lo que el cariño aun se mantiene fuerte.

"Fue una decisión de cada uno tomar su rumbo. Nuestros fanáticos preguntando que si estamos peleados, si no hay Plan B. La palabra separado no la considero, porque no nos hemos separado. Sí nos hemos tomado un tiempo para que cada uno coja su espacio y haga su carrera como solista", explicó.

Así, Maldy aprovechó el momento para sacar su primer disco en solitario, "Sicalipsis", que lanzó a finales de 2019 y contó con las colaboraciones de reconocidos reguetoneros como Nio García, Brray, Yomo, Kevin Roldán, J Álvarez, Alberto Stylee, Jory Boy, entre otros.

Poco después comenzó la pandemia, cuando el cantante pensó que "se iba a acabar el mundo" pero que finalmente le permitió ofrecer "calidad de vida" a su familia.

"Fueron los dos años más ricos de mi vida. Ahora sé lo que es dividir mi familia con el trabajo. Fue una bendición", afirmó.

Hoy, con las pilas cargadas, el artista adelantó que trabaja en su próximo disco, "Sin Maldy no hay perreo", aunque no reveló nombres de artistas invitados.