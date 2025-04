Comienza juicio por el millonario robo a Kim Kardashian en París

PARÍS — Fiscales y acusados están preparados este lunes para comenzar a seleccionar jurados mientras los tribunales franceses hacían los preparativos necesarios para escuchar los testimonios de testigos en el juicio de los acusados de robar joyas por valor de $9 millones a punta de pistola a Kim Kardashian.

Fue el día de apertura de los procedimientos contra 10 personas acusadas en conexión con el robo de 2016, en el cual supuestamente mantuvieron a Kardashian, de 44 años, a punta de pistola y le robaron sus joyas mientras estaba en París para la Semana de la moda de la ciudad.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

Kardashian se hospedaba en un complejo de apartamentos privado preferido por los visitantes VIP, cuando cinco de los acusados llegaron en bicicletas y a pie, ingresaron al edificio y robaron a la estrella de televisión convertida en magnate empresarial. Los otros acusados están acusados de delitos relacionados, incluido planear y dar pistas sobre el paradero de Kardashian.

¿Quiénes son los acusados?

El grupo ha sido apodado “los abuelos ladrones” en los medios locales, debido a que algunos de ellos tienen entre 60 y 70 años. El caso ha tardado tanto en llegar a juicio que un acusado murió y otro, de 80 años, ha tenido su caso separado del de los otros acusados debido a su condición médica.

Aquellos que están siendo juzgados incluyen a Aomar Ait Khedache, de 69 años, conocido como “Old Omar”, acusado de ser el cerebro del plan; su hijo y presunto conductor de escape, Harminy, de 37 años; Didier “Blue Eyes” Dubreucq, de 69 años; y el hermano del conductor de Kardashian en París, Gary Madar, de 35 años, quien está acusado de proporcionar a los supuestos miembros de la banda información sobre el paradero de Kardashian.

Uno de los acusados es una mujer, Christiane Glotin, de 78 años, quien supuestamente fue cómplice en la planificación del robo.

Al menos un acusado ha admitido su participación en el robo. Yunice Abbas, ahora de 72 años, escribió el libro de 2021 “I Kidnapped Kim Kardashian”, en el que detalla su historia de vida y proporciona un relato del robo en sí. En el texto, describe haber sido reclutado meses antes para un equipo que robaría a una “esposa de un rapero estadounidense” no identificada, cuya identidad solo conoció después de cometer el crimen contra ella.

El abogado de Abbas, Gabriel Dumenil, dijo a NBC en su camino hacia el tribunal que su cliente quiere “explicarse, expresarse, hablar su verdad y expresar sus arrepentimientos sobre este caso. Esto es muy importante para él”.

“Él sabe lo que está en juego en este juicio”, agregó Dumenil.

¿Cómo será el juicio?

Bajo el sistema judicial de Francia, los acusados en casos penales no presentan declaraciones formales. Pueden admitir o negar su culpabilidad, pero el juicio procede independientemente. La mayoría de los casos en Francia son decididos por jueces, pero, dado que la sentencia máxima de este juicio es de más de 20 años, será escuchado por un jurado.

No se permiten cámaras de televisión en los tribunales franceses, por lo que los procedimientos serán documentados por periodistas y artistas que harán bocetos de lo que sucede en la sala.

¿Testificará Kim Kardashian?

La estrella de reality estadounidense está programada para comparecer ante el tribunal el 13 de mayo. Anteriormente ha descrito su experiencia como una terrible prueba en la que estaba segura de que iba a morir.

Recordó haber intentado marcar el 911 cuando los hombres entraron en su habitación, “y yo estaba como no sé cómo llamar al 911 en un país diferente”, dijo en un episodio de “Keeping Up With the Kardashians” de E! que se emitió en 2017. “Y luego el tipo vino y me quitó el teléfono, me tiró en la cama, y yo estaba como, esto es todo”.

Esta historia fue traducida del inglés con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un editor de Telemundo Digital revisó la traducción.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés para NBC News. Para más de NBC News, entra aquí.