Thalía no descarta cambiar de profesión: “¿Qué te limita en la vida?”

Pese a que Thalía se ha dedicado a la música desde los nueve años, la mexicana, que acaba de presentar una nueva canción, nunca ha pensado dejar de lado esa faceta, que confiesa que le ha "servido de terapia, de liberación y de sanación".

"Yo la necesito en mi vida como se necesita un psicólogo o un doctor si tengo una dolencia", contó a Efe la cantante y empresaria, reconocida como una de las artistas más internacionales de su país.

El último resultado de esta terapia se llama "Ya tú me conoces", una colaboración con los hermanos Mau y Ricky, hijos del cantante Ricardo Montaner, que ella misma describe como "fresco, divertido y picoso".

"Me la regalaron, me la mandaron en una 'demo' con sus voces. Escuché la canción y dije 'díganles que la canción ya es mía'", recuerda la mexicana, casada con el famoso productor musical Tommy Mottola.

Pero a Thalía le gustó tanto el trabajo del dúo que decidió que la pieza fuera una colaboración de los tres: "Ellos son unos niños superamados y superlindos, reales, y eso es lo que me gusta cuando busco compartir canciones".

Aunque la música ha sido y sigue siendo gran parte de su vida, la intérprete de "Mujer latina" tiene otros planes para en su futuro "volar hacia nuevos horizontes".

"Por ejemplo, quiero aprender a hacer esculturas de metal gigantes, quiero seguir los pasos de mi padre de criminología, quiero aprender, estudiar un poco más sobre eso", explica la cantante, madre de dos hijos, que revela que no le gusta limitarse.

"Aprendí que la vida no es solo blanco y negro, es una gama de colores 'in between' (en medio) que hay que explorar", dice.

Buen ejemplo de esa filosofía son las constantes aventuras empresariales en las que se ha embarcado, que explica con un sencillo: "¿Por qué no? ¿Qué te limita en la vida?".

Perfumes, líneas de ropa, joyería, zapatos, artículos de hogar o chocolates, Thalía ha probado suerte incluso en el mundo de los medios de comunicación con revistas y un programa de radio.

"Cada día puedes cambiar de profesión si te lo propones. Cada día te ofrece el empezar de cero, cambiar todos tus patrones de conducta, toda tu forma de ver la vida, lo que haces. Puedes lograrlo todo", opina.

"La vida es ese campo de juego en el que uno va y se divierte. Si no te diviertes y te limitas a hacer una sola cosa, que aburrido, ¿no?", agrega.

Además de esculturas de metal y la criminología, entre sus proyectos también está el de grabar un nuevo disco, en el que asegura que lleva trabajando ya un año, del que se irán conociendo detalles "sorpresa a sorpresa".

No descarta además otras colaboraciones con artistas latinos, dado el enorme éxito del que goza la música de esa región.

"La música latina es el 'mainstream' ahora, es el nuevo pop", dice Thalía, que considera "fascinante lo que ha pasado con esta nueva 'latin explosion'".

"Antes, todos teníamos que cantar inglés en los ritmos latinos. Hoy no, todos están cantando en español y eso es algo fantástico", concluye.