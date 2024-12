El perro “Krypto” causa sensación tras el estreno del tráiler de “Superman”

Es un pájaro, es un avión, no... es "Krypto, el Superperro", la mano derecha del "Hombre de Acero", que hace una aparición en el avance de la próxima película de "Superman", publicado el jueves.

Este lanzamiento del avance ofrece a los fanáticos su primer vistazo completo a David Corenswet como "Superman", así como al amor de su vida, "Lois Lane" (interpretada por Rachel Brosnahan) y su archienemigo, "Lex Luthor" (Nicholas Hoult), en el reinicio de James Gunn del universo cinematográfico de superhéroes de DC.

El héroe clásico está en su punto más bajo cuando comienza el tráiler, aparentemente varado en un terreno helado después de un aterrizaje forzoso y escupiendo sangre por la boca. Luego silba para llamar a su fiel compañero, que aparece en una atronadora nube de nieve.

"Llévame a casa", le dice a "Krypto" más adelante en el tráiler. El perro toma la famosa capa roja de "Superman" en su boca y lo arrastra a través del paisaje nevado.

Solo hay una línea de diálogo más en todo el tráiler: un niño que sostiene una bandera casera de "Superman" mientras susurra el nombre del héroe.

Una versión del tema clásico de "Superman" de John Williams sirve como banda sonora del tráiler, subrayando la sensación de nostalgia esperanzadora del avance.

El tráiler también reveló una serie de otros personajes, incluidos "Guy Gardner" (Nathan Fillion), "Hawkgirl" (Isabela Merced) y "Mister Terrific" (Edi Gathegi).

Pero los comentarios en las redes sociales indican que "Krypto" es el personaje que muchos fanáticos están más emocionados de ver en la pantalla (y en los cielos).

Si bien la mayoría de los otros aspectos del tráiler se mantuvieron fieles a los cómics, Gunn parece haberse desviado un poco con "Krypto", optando por retratar al perro como más desaliñado que la versión pulida del cómic.

En octubre, el guionista y director reveló que su idea de "Krypto" estaba inspirada en su propio perro, Ozu, quien, según dijo, provenía de una situación de acaparamiento en un patio trasero con otros 60 canes y nunca conoció a los humanos.

"Él entró inmediatamente y destruyó nuestra casa, nuestros zapatos, nuestros muebles, incluso se comió mi computadora portátil. Pasó mucho tiempo antes de que nos permitiera tocarlo", expresó Gunn en una publicación en X. "Recuerdo que pensé: 'Dios, ¿qué tan difícil sería la vida si Ozu tuviera superpoderes?'. Y así 'Krypto' entró en el guion y cambió la forma de la historia a medida que Ozu cambiaba mi vida", reveló.

Gunn no es ajeno a destacar animales y criaturas generadas por computadora en sus películas, como lo demuestra el éxito de "Rocket Raccoon" y "Groot" en sus películas de "Guardians of the Galaxy" para Marvel Cinematic Universe.

Si bien no hay forma de saber si "Krypto" traerá el mismo éxito al estreno de "Superman" el 11 de julio, como lo expresó un fan en X, una cosa es segura: "Tantos perros a punto de llamarse 'Krypto', oh Dios mío".

