Shakira y Karol G llevarán el sabor colombiano a la final de “The Voice”

Las cantautoras colombianas Shakira y Karol G formarán parte este martes del elenco del programa final de la actual temporada de "The Voice", la edición estadounidense del popular show de televisión que descubre nuevos cantantes a nivel mundial.

La noticia fue revelada por la cadena NBC, que informó que Shakira participará en un número musical desde su casa en la ciudad española de Barcelona, donde ha pasado el confinamiento por la pandemia del coronavirus acompañada de su pareja el futbolista Gerard Piqué y los hijos de ambos Milan y Sasha.

Shakira, quien fue "coach" del programa en la cuarta y la sexta temporada interpretará la canción de Pete Townshend "Let My Love Open the Door" con los actuales jueces Blake Shelton, Kelly Clarkson, John Legend y Nick Jonas.

Además, se les sumarán CeeLo Green, quien fue uno de los entrenadores originales y Bebe Rexha, quien fue asesora durante la décimo octava temporada.

Por su parte, Karol G aparecerá en la transmisión de dos horas de duración junto a los Jonas Brothers, con quienes el viernes pasado estrenó la colaboración "X".

El tema fue estrenado a nivel mundial en el acto de graduación digital y por televisión para los graduandos de secundaria de Estados Unidos, liderado por el basquetbolista LeBron James y el expresidente Barack Obama.

“Canelo” Álvarez, Leo Messi, Ben Affleck o el propio Residente dan apasionados besos en cuarentena en el video de “Antes que el mundo se acabe”.

Ambas estrellas colombianas se han colocado este año a la cabeza de las descargas de la música hispana en el país.

Varios de los temas de Shakira en inglés y en español regresaron a los primeros lugares en las plataformas de "streaming" en febrero, después de su participación en el medio tiempo del Super Bowl LIV compartida con Jennifer López.

Por su parte, "Tusa", la canción que Karol G lanzó con la colaboración de la rapera Nicki Minaj, regresó al primer lugar de las más vistas en YouTube a principios de mayo, después de convertirse en uno de los temas más populares en la plataforma de videos TikTok.