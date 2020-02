Ricardo Montaner se desahoga tras la boda de su hija Evaluna con el cantante Camilo

MIAMI - Durante el año de preparativos, Ricardo Montaner pensó que la boda de su hija Evaluna con el cantante colombiano Camilo, celebrada este mes, no lo afectaría, pero confesó que no paró de llorar cuando llegó el gran momento.

“Durante todo el día me iba a los rincones a botar y botar y botar, y sacar y sacar lágrimas”, dijo Montaner el martes en entrevista con The Associated Press.

Para evitarle un sufrimiento anticipado, su esposa Marlene y Evaluna habían mantenido en secreto los detalles del enlace. Él no sabía en qué lugar le quitaría el velo, por donde la llevaría del brazo, quién iba a cantar o qué diría el pastor.

Pero el día de la boda, celebrada el 8 de febrero, Montaner se despertó cuando menos lo esperaba, a las cuatro de la mañana.

“Le tenía miedo al día siguiente, al qué iba a pasar el día después”, agregó el cantautor argentino-venezolano de 62 años. El apego con su hija de 22 años es tal que hasta el día del casamiento el pasaporte de ella estuvo en el maletín de él porque viajaban mucho juntos.

Para hacer aflorar sus sentimientos, Montaner le escribió una carta a Evaluna diciéndole cuánto la quería y cómo se imaginaba el día después. Le pidió también que se quedara tranquila, asegurándole que él iba a estar bien, relató emocionado con sus ojos brillosos de lágrimas.

Luego le escribió una carta a Marlene, su esposa, reconociendo todo lo que ella había hecho por la hija de ambos, la menor de tres hermanos y la única mujer entre sus cinco hijos, incluidos otros dos mayores que tuvo en un matrimonio anterior.

Y al rato escribió otra carta más a Camilo, y se la mandó al mediodía, pocas horas antes de la boda. Le decía “que el compromiso sucede en la familia entera” y que era toda la familia Montaner la que también se estaba casando con él, dijo el cantante de éxitos como “Te adoraré” y “Me va a extrañar”.

Montaner explicó que el cambio ha sido grande, pero le ayuda el hecho de estar ocupado.

“Ha sido un vacío bastante vacío”, dijo y señaló que Evaluna se ha comunicado diariamente con él durante su luna de miel en Bora Bora para contarle como está, y eso le ayuda también.

Seguramente la gira que realizará por Estados Unidos le ayudará a mejorar el ánimo.

El cantante, quien desde el inicio de su carrera en la década de 1970 ha lanzado más de 20 discos, comenzará su gira “Montaner” en Orlando, el 20 de marzo con un repertorio de canciones de todos los tiempos que lo llevará por Washington, Nueva York, Atlanta, Miami, Houston y Los Ángeles, entre otras ciudades.

Más adelante en el año, ofrecerá conciertos por Latinoamérica, incluyendo México, Colombia y Ecuador.

En Estados Unidos, el invitado especial será el cantante argentino-mexicano Noel Schajris, del dúo Sin Bandera. Montaner dijo en una rueda de prensa previa a la entrevista con AP que la invitación para Schajris surgió de manera espontánea, tras un encuentro casual en un aeropuerto.

Montaner, quien ha sido jurado en la competencia televisiva de canto “La Voz” en Argentina, Colombia y México, asegura que está pasando por un momento de plenitud personal y profesional.

“Sinceramente siento, y parece mentira, que tengo más cosas por hacer que las que hice”, aseguró. “Es impresionante la cantidad de proyectos que tenemos”, agregó el cantante de “La Gloria de Dios”.

Sus proyectos, dijo, no se limitan a la música. También planea abrir una escuela para niños pequeños en Samaná, República Dominicana, donde ha comprado una casa de descanso. “No me tomo el tiempo de soñar. Ya no hay tiempo para soñar, hay tiempo para realizar”, expresó.