Quién era Griselda Blanco, la narcotraficante colombiana interpretada por Sofía Vergara en la serie de Netflix

El difunto narcotraficante colombiano Pablo Escobar dijo una vez: "El único hombre al que tuve miedo fue a una mujer llamada Griselda Blanco".

Esa cita marca inmediatamente el tono de "Griselda", una esperada serie limitada cuyo estreno está previsto para el jueves en Netflix.

Creada por los productores de "Narcos" Doug Miro, Carlo Bernard y Eric Newman y la productora de "Justified" Ingrid Escajeda, la serie dramática de seis capítulos narra el épico ascenso y caída de Griselda Blanco, interpretada por la actriz de comedia nominada al Emmy Sofía Vergara.

Apodada "La Madrina" y "Viuda Negra", Blanco utilizó su letal mezcla de carisma natural e insospechado salvajismo para amasar un vasto imperio como traficante de cocaína entre Colombia y Miami y convertirse en una figura central de las violentas guerras de la droga de Miami en los años setenta y ochenta.

La próxima serie limitada ha generado titulares de otro tipo en los últimos días, después de que el único hijo superviviente de Blanco, Michael Corleone Blanco, y su esposa, Marie, presentaran una demanda en el condado de Miami-Dade, en Florida, contra Vergara, Netflix y otros implicados en el proyecto por utilizar sin autorización "la imagen, el parecido y/o la identidad" de miembros de la familia, según la demanda obtenida por NBC News y reportada por Today.com.

También alegan que los productores de la serie se basaron en conversaciones grabadas con Blanco sin compensación. La pareja solicita una indemnización por daños y perjuicios "superior a $50,000 " y una medida cautelar de emergencia para bloquear el estreno de la serie limitada.

Netflix y los representantes de Vergara no han respondido a las solicitudes de comentarios. Los representantes legales de Michael Blanco no respondieron inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Antes del estreno de la serie, varios de sus creadores y uno de los actores hablaron con NBC News el mes pasado. Contaron cómo surgió la serie, cómo se centra en dos mujeres poderosas en lados opuestos de la ley y cómo evoca una época dolorosa en la lucha histórica de Colombia contra los cárteles.

Mientras trabajaba en la tercera temporada de "Narcos" en 2017, Newman recibió una llamada de Luis Balaguer, mánager y socio productor de Vergara desde hace mucho tiempo, quien le reveló que ella había expresado su interés en formar equipo con Newman y su equipo para desarrollar una versión de la historia de origen de Blanco.

A pesar de haber crecido en Colombia en los años 70 y 80 y de haber perdido trágicamente a su hermano mayor, que formaba parte del negocio del narcotráfico en el país, Vergara dijo en una entrevista facilitada por Netflix que en los años 90 sabía muy poco sobre Blanco hasta que leyó una revista en la que se detallaba la historia de su vida hace casi 15 años.

Atraída por el reto de explorar "la creación de un monstruo", Vergara comenzó a recopilar información anticipándose al día en que podría interpretar a Blanco, que fue liberada de prisión y deportada en 2004 y asesinada a tiros en Medellín en 2012.

Miró, uno de los co-creadores de "Narcos", dijo que estaba "impresionado" por la pasión de Vergara por el proyecto y su comprensión de lo que la historia de Griselda decía sobre su viaje a Miami como madre soltera inmigrante y su lucha por salir adelante por sí misma y sus cuatro hijos.

Dos mujeres, "dos caras de la misma moneda"

Miró, Newman y el director de Narcos, Andrés Baiz, estudiaron minuciosamente libros, documentales, declaraciones e imágenes de noticias para saber más sobre Blanco y su círculo íntimo, incluido su sicario, Jorge "Rivi" Ayala.

Pero el descubrimiento más importante fue June Hawkins, detective de homicidios de la policía de Miami que desempeñó un papel fundamental en la condena de Blanco por asesinato y narcotráfico.

Mientras que otros documentalistas de la vida de Blanco fueron incapaces de localizarla, Miró y Newman lograron localizar a Hawkins, ya jubilada, y a su marido, que trabajaron juntos en el caso. (Hawkins es interpretada por Juliana Aidén Martínez en la serie).

"La localicé porque la idea de que teníamos a esta mujer que era una narco y también teníamos a una mujer que la perseguía era demasiado buena para ser verdad", dijo Miró. "Esas piezas de investigación tienen un valor incalculable y aparecen en la serie. Cuando lo ves, parece auténtico, con capas, con textura y real, como 'Narcos', que es lo que todos intentamos y nos proponemos hacer."

En "Griselda", Blanco y Hawkins, ambas madres solteras que se ven constantemente menoscabadas por los hombres de su vida, representan las dos caras de una misma moneda, dijo Escajeda. Ellas "probablemente podrían haber sido amigas en otra vida, porque podrían hablar de lo que es ser mujeres en mundos de hombres, y sin embargo aquí estaban en extremos opuestos".

Vergara, más conocida por su papel de Gloria Pritchett en la comedia de ABC "Modern Family", lleva más de una década preparándose para el papel.

'Parte de la historia de Colombia'

"Griselda" supone un cambio drástico con respecto al trabajo anterior de Vergara, que quería "desaparecer" por completo en su interpretación de Blanco, dijo Baiz.

Pero en lugar de imitar la apariencia de Blanco en la vida real, los productores consideraron que era más importante que Vergara sintiera que simplemente estaba interpretando a una persona diferente. El equipo creativo utilizó cinta adhesiva para cubrir sus características cejas, le dio ropa más restrictiva para que su voluptuosa figura fuera menos prominente y pasó alrededor de un año y medio experimentando con diferentes pelucas y narices protésicas, obligando a Vergara a pasar alrededor de tres horas en la silla de maquillaje todos los días.

Vergara se reunía con Baiz, que también es colombiano, una o dos veces por semana antes del rodaje para entender las motivaciones de Blanco en cada escena. "Empezamos a hacer todas estas preguntas sobre los antecedentes de Sofía en Colombia, creciendo en una Colombia muy turbulenta y violenta de los años 80", dijo Baiz, que dirigió los seis episodios de "Griselda". "Empezó a ver que había muchos aspectos de su vida que podía utilizar para dar cuerpo al personaje".

Vergara y Baiz no son los únicos que comparten ADN cultural con "Griselda". El amplio reparto incluye a Christian Tappán, que interpreta a Arturo, el contable de Blanco; Paulina Dávila y la cantante Karol G, que encarnan a dos de sus empleados más importantes; y Orlando Pineda, que interpreta a su hijo mayor, Dixon.

Pineda, de hecho, comparte una conexión aún más estrecha que la mayoría de sus compañeros de reparto. No se dio cuenta hasta después de conseguir el papel de que su padre, ahora general del ejército colombiano, era el responsable de acabar con uno de los jefes del cartel de Cali, uno de los competidores directos de Blanco.

Pineda dijo que su padre, que aún no ha visto el programa pero estaba "muy orgulloso", fue aprobado por el gobierno de EEUU y asignado para dirigir un equipo especial de inteligencia formado específicamente para acabar con el cártel.

"Esto forma parte de la historia de Colombia, es algo que ocurrió. No podemos ignorarlo", afirmó Pineda.

Baiz dijo que si eres un actor colombiano en la serie, "tienes una conexión emocional con mucho del sufrimiento que pasamos en nuestro país, pero también, era simplemente una época diferente".

Dado que las anécdotas anteriores sobre Blanco tendían a ser abrumadoramente violentas y sensacionalistas, los productores quisieron alejarse de películas como el clásico de Al Pacino de 1983, "Scarface", y en su lugar examinar las muchas contradicciones de Blanco como una protagonista profundamente defectuosa.

"Al verla comportarse como una madre, una empresaria, una amante, una amiga y una criminal, querrás entenderla", dijo Baiz. "Pero en ese proceso, como público, también querrás entenderte a ti mismo. … Eso es algo que me gusta mucho de los antihéroes: es como ponerte un espejo delante de la cara e intentar comprender también tus contradicciones".

Escajeda señaló que muchas de las "historias de Griselda" fueron escritas por hombres.

"La relación que mantenía con esos hombres era fascinante, porque ¿qué era verdad y qué no? "Todos esos asesinatos que se le atribuían, ¿era ella realmente responsable de ellos? … Eso sí, era una asesina, eso no se discute, pero se habían inventado esas historias de que era un monstruo. Si no son ciertas, ¿por qué se las inventaron?".

A pesar de los estereotipos, un cuento con moraleja

Desde que se anunció "Griselda" a finales de 2021, el equipo creativo de la serie se ha enfrentado a críticas por un drama que corre el riesgo de perpetuar los estereotipos de los latinos como criminales y traficantes de drogas.

Aunque Vergara cree que las críticas son válidas, señaló en una entrevista en español que muchos de los estudios que están dando luz verde a este tipo de proyectos liderados por latinos siguen favoreciendo este tipo de historias centradas en el crimen, y vio la miniserie como una oportunidad para contratar a más latinos a ambos lados de la cámara.

Al igual que Vergara, Miró y Baiz, que se enfrentaron a cuestiones similares durante el rodaje de las seis temporadas de "Narcos", creen que sigue siendo muy valioso contar la historia de Blanco como una advertencia única.

"Griselda puede decir: 'Hago esto por mis hijos. Lo hago por amor', pero hay un ansia que tiene de respeto y de ser admirada", dijo Baiz, que reiteró que la intención era "humanizar" y no "dar glamour" a Blanco.

"Las cosas que le ocurren a Griselda en particular son trágicas, y esos son los resultados de las decisiones que tomó", dijo Miró. "Si no se nos permite contar historias que son tragedias, en las que los personajes cometen errores [y] toman una decisión por la que tienen que pagar, no sé qué tipo de historias podemos contar".

Vergara dijo sobre su papel: "Quiero que el público se lleve lo fácil que es para el poder corromper a la gente, más allá del sexo, la política, las normas de género. La realidad es que esta historia trata de alguien que estaba tan cegada por el poder que éste superó cualquier otro motivo que pudiera existir. Se enfrentó a muchos hombres temibles y poderosos. Pero nada de eso importa, porque acabó convirtiéndose en uno de ellos".

Para leer la nota original en inglés, por NBC News, haz clic aquí.