Esta noche no te puedes perder la increíble Prueba de Líder en La Casa de los Famosos All-Stars.

¿Quién se coronará como el nuevo líder? ¡no te dejes engañar por las sonrisas, el drama está a punto de explotar!

Qué pasó el lunes

Mientras Rey desató su furia, Luca, con su tranquilidad de filósofo, no se dejó arrastrar por la tormenta. Con una calma digna de admiración, respondió a cada ataque de Rey con argumentos que destilaron respeto y clase. ¡Qué lección de elegancia! Mientras Rey se ahogó en su rabia, Luca, como buen maestro de la palabra, lo puso en su lugar con un toque de inteligencia que solo él sabe manejar.

Pero, claro, no todo quedó ahí. La jefa, tras ver semejante show, no tardó en hacer su entrada para darles un regaño monumental a todos. ¡Qué manera tan absurda de jugar! Nadie quedó indiferente ante las palabras de la jefa, y mientras algunos se escabullían, otros quedaron petrificados, sabiendo que esto aún no termina. ¡Una verdadera lección de vida, queridísimos!

La casa de los famosos All Stars sigue sumida en las consecuencias del posicionamiento del domingo, y como era de esperar, el drama estalló. Tierra queda expuesta, pues ya se sabe la grieta que se ha formado entre Dania y Alejandra. ¿Serán capaces de seguir juntas o la guerra ya está perdida? En Fuego, los conflictos entre Diego y Laura continúan, con más enfrentamientos que nunca. La casa está dividida, y nada parece tener arreglo.

En un cara a cara feroz, sin pelos en la lengua, Dania es acusada de traición, mientras Alejandra se pregunta si es la víctima o la provocadora. Las alianzas se fracturan, y la gran pregunta es: ¿Se desmorona Tierra? Mientras tanto, Fuego no tiene paz, y Diego pierde la paciencia con Laura, casi llegando a un punto de no retorno, causando un revuelo inmediato entre los demás habitantes.

Entre gritos, abrazos llenos de amor y lágrimas de Lupillo, Erubey se despide de la casa para siempre, dejando un vacío en el equipo de Agua. Mientras el juego sigue y la batalla se intensifica.

Cómo ver La Casa de los Famosos All-Stars

Telemundo es el hogar de la nueva temporada del reality show, el cual está disponible en televisión (7 pm para el Este del país, 6 pm para el Centro, 8 pm para Montaña y 10 pm para el Pacífico), además de streaming y plataformas digitales.

Más de 120 cámaras y micrófonos han sido colocadas para capturar cada movimiento de los famosos las 24 horas del día. Puedes seguir el drama en vivo 24/7 aquí.

Para ver todos los episodios puedes hacerlo por la aplicación de Telemundo disponible en Google Play Store y Apple Store o visitando Telemundo.com. Además, los episodios estarán disponibles al día siguiente en el servicio de streaming de Peacock.

Los televidentes también podrán visitar @TelemundoEntretenimiento, Telemundo.com y la APP de Telemundo, y además unirse a la conversación en Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp y X vía @Telemundo, @LaCasadelosFamososTLMD, y @TelemundoRealities, usando #LaCasaDeLosFamosos y #LCDLF5. La audiencia puede ponerse al día con los programas de Telemundo descargando la aplicación de Telemundo, disponible en Google Play Store y Apple Store.