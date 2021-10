Muere James Michael Tyler, el barista de la cafetería en “Friends”

NUEVA YORK - James Michael Tyler, el actor conocido principalmente por su papel de Gunther en la serie “Friends”, falleció el domingo. Tenía 59 años.

Tyler murió en su residencia de Los Ángeles de cáncer de próstata, dijo su representante, Toni Benson. Se le diagnosticó la enfermedad en etapa avanzada en 2018.

“El mundo lo conoció como Gunther (el séptimo amigo) de la exitosa serie ‘Friends’, pero los seres queridos de Michael lo conocían como actor, músico, activista en la lucha contra el cáncer y esposo amoroso”, escribió Benson. “Michael amaba la música en vivo, vitorear a los Tigers de Clemson y a menudo se encontraba en divertidas aventuras no planeadas”.

Tyler apareció brevemente en series de la década de 1990 como “Just Shoot Me!” y “Sabrina the Teenage Witch” antes de obtener el papel secundario en el segundo episodio de “Friends”, en 1994. Se convirtió en el actor invitado más recurrente de la serie interpretando a Gunther, el barista de la cafetería Central Perk cuyo afecto por Rachel (Jennifer Aniston) no fue correspondido.

LA PARTICIPACIÓN DE TYLER EN "FRIENDS"

Tyler obtuvo el papel mientras trabajaba como barista en la cafetería Bourgeois Pig en Los Ángeles. No tuvo un diálogo en “Friends” hasta su 33ra aparición en el programa, según el libro “Generation Friends: An Inside Look at the Show That Defined a Television Era” de Saul Austerlitz, publicado en 2019. De los 236 episodios de la serie, Tyler apareció en 150 de ellos.

En mayo, Tyler hizo una corta aparición en una reunión especial de "Friends" a través de videollamada.

En el programa el actor comentó: "Fueron los 10 años más memorables de mi vida, honestamente. Todos estos chicos fueron fantásticos y fue un placer trabajar con ellos. Me sentí muy, muy especial".

Warner Bros. Television, que produjo la serie, lamentó el deceso de Tyler, “un querido actor y parte integral de nuestra familia de ‘Friends’”.

Una vez que “Friends” llegó a su fin en 2004, Tyler tuvo apariciones en “Scrubs” y “Modern Music”, y se interpretó a sí mismo en un episodio de la serie “Episodes” de Matt LeBlanc en 2012.

Tras ser diagnosticado con cáncer, Tyler protagonizó dos cortometrajes mientras se sometía a tratamiento y realizó una grabación del poema “If You Knew” de Stephan Kalinch para ayudar a crear consciencia de la enfermedad para la Fundación Contra el Cáncer de Próstata.

Le sobrevive su esposa, Jennifer Carno.