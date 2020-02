Veterano actor muere tras ser atropellado en calle de Los Ángeles

LOS ÁNGELES, California — El veterano actor Orson Bean murió tras ser atropellado por dos vehículos la tarde del viernes en una calle en Venice, California. Tenía 91 años.

Las autoridades recieron una llamada alrededor de las 7:35 p.m. del viernes a la cuadra 700 del bulevar Venice, entre la avenida Shell y Pisani Place, dijo el oficial Tony Im del Departamento de Policía de Los Ángeles.

Se podía ver una pequeña multitud claramente angustiada y abrazándose en el lugar del incidente.

"Un automóvil que se dirigía hacia el oeste no lo vio y lo golpeó y él cayó", dijo el capitán del LAPD, Brian Wendling.

"Se acercaba un segundo vehículo y (el conductor) estaba distraído por personas que intentaban decirle que redujera la velocidad, y cuando alzó la vista se produjo una segunda colisión y esa fue fatal".

Bean murió en el lugar, dijo Im. El conductor permaneció ahí y prestó ayuda.

Múltiples informes indicaban que la esposa de Bean estaba presente a la hora de su muerte.

Bean apareció en las películas "The Equalizer 2", "Being John Malkovich" y en una versión de "Miracle on 34th Street" del año 1959, así como en programas de televisión como "The Twilight Zone", "Modern Family", "The Bold and the Beautiful" y "Desperate Housewives". También fue panelista en varias versiones de "To Tell The Truth".

Uno de sus papeles más conocidos fue como el comerciante Loren Bray en la serie "Dr. Quinn Medicine Woman".

Recientemente, Bean protagonizó la obra "Bad Habits", que concluyó su estreno el 26 de enero en el Ruskin Group Theatre de Santa Mónica. El elenco incluyó a su esposa de 27 años, Alley Mills, mejor conocida por interpretar a Norma Arnold en la serie de ABC "The Wonder Years" de 1988-93.