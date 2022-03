Polonia gana la corona de Miss Mundo en una final sin latinas

SAN JUAN, Puerto Rico - La representante de Polonia, Karolina Bielawska, ganó este miércoles la corona de Miss Mundo 2021, en una gala celebrada en la que no triunfó ninguna candidata latina y que estuvo rodeada de cierta controversia.

La primera finalista fue Shree Saini, la candidata de Estados Unidos, y la segunda, Olivia Yace, de Costa de Marfil, una de las favoritas de la 70 edición del certamen de belleza.

"Cuando escuché mi nombre me sorprendió, todavía no puedo creerlo. Me siento honrada", dijo Bielawska entre lágrimas, al ser coronada por la jamaiquina Toni-Ann Singh, quien permaneció como soberana desde 2019 por la cancelación del certamen en 2020 a causa de la pandemia.

EMPATÍA Y COMPASIÓN

Bielawska, que tiene 23 años, estudia una maestría en administración y disfruta haciendo trabajo voluntario, apostó por ser "más auténticos" y "enriquecer la vida" de otras personas.

"Si quieres descubrir algo nuevo, intenta aprender a ser más ricos en empatía, gratitud y compasión", respondió en la ronda de preguntas previa a su elección para portar la corona azul.

Durante la gala, que tuvo lugar en el Coca-Cola Music Hall de San Juan, reinó la polémica por problemas legales entre los organizadores y por la no elección ni para el Top 12 de algunas latinas como la representante de Venezuela, Alejandra Conde.

La final del certamen estaba prevista para el 16 de diciembre de 2021 en el Coliseo de Puerto Rico, pero tuvo que posponerse tres meses después de que se contabilizaran 38 casos positivos de COVID-19, entre candidatas y personal del equipo técnico.

A la isla caribeña, regresaron esta semana 40 de las 97 participantes de Miss Mundo, las cuartofinalistas, que desfilaron en un escenario amenizado por la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico.

Nadia Ferreira fue la primera finalista en el reciente certamen de Miss Universo, celebrado en Israel.

El top 12, que en esta ocasión lo formaron 13 al haber un empate, estuvo integrado por Vietnam, México, Irlanda del Norte, Filipinas, Polonia, Somalia, Estados Unidos, Colombia, República Checa, Francia, India, Indonesia y Costa de Marfil.

A la siguiente fase pasaron las representantes de EEUU, Shree Saini; Polonia, Karolina Bielawska; Indonesia, Pricilia Yules; México, Karolina Vidales; Irlanda del Norte, Anna Leitch; y Costa de Marfil, Olivia Yace.

DECEPCIÓN Y CRÍTICAS

El anuncio causó decepción e incluso abucheos entre el público, sorprendido por la ausencia de algunas de las principales favoritas de los expertos: la venezolana Alejandra Conde, y la candidata local, la puertorriqueña Aryam Díaz.

Entre el público, predominaron las delegaciones de países latinoamericanos como Venezuela y México, que no pararon de ondear las banderas nacionales y de gritar los nombres de sus países.

"Que gane una latina", "Venezuela, tierra de reinas" y "yo soy boricua, pa' que tú lo sepas", fueron algunos de los lemas que muchos en la sala corearon con fuerza.

La gala final se celebró, además, después de varias controversias legales, ya que la empresa Puerto Rico With a Purpose (PRwaP) demandó por presunto fraude a la Miss Mundo 2016 y presidenta de la organización Reignite Puerto Rico Inc., Stephanie Del Valle.

PRwaP reclamaba el pago de $1,225,000, una suma de dinero proveniente de fondos públicos que supuestamente no había devuelto la exreina de belleza boricua, quien sin embargo demostró que hizo el pago correspondiente.

Del Valle contrademandó a PRwaP, requiriendo una cantidad mayor a $31 millones por daños morales, y anunció que no participaría de los eventos de la final de Miss Mundo 2021.

Hubo, de hecho, gritos a favor de Del Valle y abucheos a otros de los organizadores o patrocinadores del concurso, como el magnate de criptomonedas Brock Pierce, a cargo de PRwaP, y la presidenta de la Organización Miss Mundo, Julia Morley.

Durante el evento, se recordó a Ucrania y Pierce pidió a los asistentes encender las velas que había sobre las meses, en un homenaje amenizado por la voz de la jamaicana Toni-Ann Singh.