Los Backstreet Boys regresan a Las Vegas para una residencia navideña

NUEVA YORK - Todo el mundo, los Backstreet Boys ha vuelto a Las Vegas.

La banda regresa al Strip de Las Vegas con “A Very Backstreet Christmas Party”, una serie de 12 espectáculos navideños en el resort Planet Hollywood en noviembre y diciembre.

La banda tocará en el Teatro Zappos en Planet Hollywood Resort & Casino del 11 de noviembre al 23 de diciembre. Ese es el mismo lugar donde crearon la residencia "Backstreet Boys: Larger Than Life" de 2017 a 2018.

Los boletos comienzan en $ 89.

La banda incluye a Nick Carter, Howie Dorough, Brian Littrell, AJ McLean y Kevin Richardson. Los boletos saldrán a la venta el 16 de julio con acceso anticipado para los miembros del club de fans.

Los Backstreet Boys se formaron en 1993 y son más conocidos por éxitos como "I Want It That Way", "As Long as You Love Me" y "Everybody (Backstreet’s Back)".

Otros artistas han realizado residencias en Sin City, incluidos Britney Spears, Bruno Mars, Mariah Carey, Calvin Harris, Janet Jackson, Jennifer Lopez, Aeromsith, Boyz II Men, Pitbull, Gwen Stefani y Shania Twain.

