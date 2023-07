Video: Cardi B le lanza un micrófono a mujer que le tiró una bebida

La rapera Cardi B se defendió después de que un miembro de la audiencia le arrojara su bebida mientras ella cantaba en Las Vegas.

El incidente parece haber ocurrido durante la presentación de Cardi B en Drai's Beachclub el sábado. El video publicado en las redes sociales muestra que Cardi B estaba interpretando su éxito "Bodak Yellow" cuando alguien que sostenía un vaso grande aparentemente le arroja la bebida, empapando a la rapera mientras estaba en el escenario.

Cardi B primero parece sorprendida, luego inmediatamente toma represalias arrojando su micrófono a la persona.

El video, que contiene blasfemias, tiene más de 6 millones de visitas en TikTok.

Un representante de la rapera no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de NBC News. Drai's Las Vegas no respondió de inmediato a un correo electrónico solicitando información adicional este domingo por la mañana.

Cardi B es una de varios artistas que recientemente han sido agredidos físicamente o a los que les arrojan cosas al escenario mientras actúan. Bebe Rexha compartió imágenes de su ojo magullado en junio después de que un asistente al concierto le arrojara un teléfono durante una actuación en el Pier 17 de Manhattan.

Nicolas Malvagna, el hombre acusado en el incidente, supuestamente le dijo a un testigo que "pensó que sería divertido" golpear a Rexha. Su abogado dijo que solo esperaba que Rexha tomara fotos en el escenario y le devolviera el teléfono.

Mira aquí lo que dijo.

Durante una actuación en Idaho aproximadamente una semana después, la cantante de country Kelsea Ballerini fue golpeada en la cara por un objeto mientras cantaba su canción "If You Go Down (I'm Goin 'Down Too)". Dejó el escenario y habló con los fanáticos después de regresar para interpretar la canción acústicamente.

"Quiero decir sobre lo que acaba de suceder, lo único que me importa es mantener a todos a salvo", dijo en el video compartido por un fanático. "Entonces, si alguna vez no se sienten seguros, hablen con alguien a su alrededor. Hay seguridad en todas partes esta noche”.

Harry Styles pareció hacer una mueca de dolor después de haber sido golpeado con un objeto durante su concierto en Viena a principios de este mes. No está claro qué sucedió, pero se vio a Styles en un video sosteniendo su cabeza con las manos mientras aparentemente lo golpeaban al salir del escenario.

Esta fue la segunda vez que Styles fue golpeado con algo durante una presentación de "Love on Tour". El año pasado, Styles recibió un golpe en el ojo con un caramelo Skittles que le arrojaron mientras Skittles respondió con un anuncio en Los Angeles Times pidiéndole a la gente que no tirara el caramelo.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés por Doha Madani para NBC News. Para más de NBC News, haz clic aquí.