Ed Sheeran no copió el clásico de Marvin Gaye, según jurado en juicio por derechos de autor

NUEVA YORK — Un jurado concluyó este jueves que el cantante británico Ed Sheeran no robó componentes clave de la canción clásica de Marvin Gaye de la década de 1970 "Let's Get It On" cuando creó su exitosa canción "Thinking Out Loud".

Cuando el jurado de Nueva York respondió afirmativamente a la única pregunta de si Sheeran probó que no infringió los derechos de autor, el cantante se cubrió la cara con las manos brevemente antes de ponerse de pie y abrazar a su abogado.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

El veredicto se produjo después de un juicio de dos semanas que contó con una actuación en la corte de Sheeran mientras el cantante insistía, a veces con enojo, en que el juicio era una amenaza para todos los músicos que crean su propia música.

Sheeran se sentó con su equipo legal durante todo el juicio, defendiéndose de la demanda de los herederos del compositor Ed Townsend, quien creó el clásico soul de 1973 con Gaye. Ellos dijeron que "Thinking Out Loud" tenía tantas similitudes con "Let's Get It On" que violaba la protección de derechos de autor de la canción.

Al comienzo del juicio, el abogado Ben Crump le dijo al jurado en nombre de los herederos de Townsend que el propio Sheeran a veces interpretaba las dos canciones juntas. El jurado vio un video de un concierto en Suiza en el que se puede escuchar a Sheeran en el escenario entre "Let's Get It On" y "Thinking Out Loud". Crump dijo que era una prueba irrefutable de lo que robó de la famosa melodía.

Cuando Sheeran testificó, tomó repetidamente una guitarra que descansaba detrás de él en el estrado de los testigos para demostrar cómo crea sin problemas "mezclas" de canciones durante los conciertos para "darle un poco de sabor" a sus grandes multitudes.

“Cuando escribes canciones, alguien te persigue”, dijo Sheeran durante su testimonio mientras explicaba que el caso estaba siendo seguido de cerca por otros en la industria.

Insistió en que no robó nada de "Let's Get it On" cuando escribió su canción.

Los herederos de Townsend dijeron en su demanda que "Thinking Out Loud" tenía "sorprendentes similitudes" y "elementos comunes manifiestos" que hacían obvio que había copiado "Let's Get It On", una canción que ha aparecido en numerosas películas y comerciales y anotó cientos de millones de giros de transmisiones y reproducciones de radio en el último medio siglo.

La canción de Sheeran, que salió en 2014, fue un éxito y ganó un Grammy a la canción del año. Sus abogados argumentaron que las canciones compartían versiones de una progresión de acordes similar e indefendible disponible gratuitamente para todos los compositores.

Gaye fue asesinado en 1984 a los 44 años cuando su padre le disparó cuando intentaba intervenir en una pelea entre sus padres. Él había sido una superestrella de Motown desde la década de 1960, aunque sus canciones lanzadas en la década de 1970 lo convirtieron en un gigante musical generacional.

Townsend, quien también escribió el éxito de R&B doo-wop de 1958 "For Your Love", era un cantante, compositor y abogado que murió en 2003. Kathryn Townsend Griffin, su hija, testificó durante el juicio que pensaba que Sheeran era "un gran artista", "con un gran futuro.”

Dijo que esperaba que la demanda no resultara en un juicio, “pero tengo que proteger el legado de mi padre”.