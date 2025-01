El poderoso discurso de Demi Moore tras ganar su primer gran premio como actriz

En lo que fue quizás la victoria más impactante de los Globos de Oro en la primera parte de la noche del domingo, Demi Moore se llevó una estatuilla a la mejor actriz de cine en un musical o comedia por su papel protagónico en la película de terror corporal "The Substance".

Moore competía con algunas fuertes favoritas en la categoría, como Karla Sofía Gascón en "Emilia Pérez" y Cynthia Erivo en "Wicked".

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. >Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

Moore, la estrella de "Ghost" y "A Few Good Men", parecía sorprendida de ser honrada con el premio, reconociendo que es el primer premio importante de actuación que ha recibido en su histórica carrera.

En un poderoso discurso de aceptación, Moore recordó a un productor que, hace 30 años, le dijo que era una "actriz de palomitas de maíz".

"Hice que eso significara que esto no era algo que se me permitiera tener. Que podía hacer películas que fueran exitosas pero que no podían reconocerme. Acepté y creí en eso", dijo Moore.

Esa mentalidad, dijo, "me corroyó con el tiempo" hasta el punto de que pensó que su carrera había terminado hace apenas unos años. También recibió cuatro premios Razzie a lo largo de su carrera, honores dudosos que se burlaban de varias de sus películas.

"Tal vez esto fue el final, tal vez esto estaba completo, que hice lo que se supone que debo hacer", recordó Moore que pensó.

Fue en ese punto bajo, dijo Moore, que "llegó a mi escritorio este guión mágico, audaz, valiente, fuera de lo común, absolutamente loco llamado 'The Substance', y el universo me dijo: 'No has terminado'".

El universo tenía razón, de hecho.

"The Substance" sigue a Elisabeth Sparkle (Moore), una actriz fracasada que es despedida de su trabajo de larga duración como instructora de fitness en la televisión porque la consideran demasiado vieja.

Cuando se le ofrece la oportunidad de tomar una “sustancia” para revelar una mejor versión de sí misma, Sparkle la acepta, creando así a Sue (Margaret Qualley), una versión de Sparkle más joven, más atractiva y, por lo tanto, más exitosa, que intenta reclamar la vida de su predecesora como propia.

Las cosas, por supuesto, salen mal.

Moore se aseguró de tomarse el tiempo para elogiar a la directora Coralie Fargeat, a Qualley y a las personas que creyeron en ella cuando ella no creía en sí misma.

"En estos momentos en los que no creemos que seamos lo suficientemente inteligentes o lo suficientemente bonitas o lo suficientemente delgadas o lo suficientemente exitosas… o básicamente no lo suficientemente, una mujer me dijo: 'Simplemente debes saber que nunca serás suficiente, pero puedes saber el valor de tu valor si simplemente dejas de lado la vara de medir'", dijo Moore.

Continuó: "Hoy, celebro esto como un indicador de mi integridad y del amor que me impulsa y por el regalo de hacer algo que amo y recordar que pertenezco".

Después de la notable victoria, la presentadora Nikki Glaser opinó sobre el "regreso" de Moore.

"Se ha hablado mucho sobre los regresos, ¿no? Como Pamela Anderson y Demi Moore, que acaba de ganar", comenzó Glaser.

"Y resulta que, si eres una mujer de más de 50 años en un papel protagonista, lo llaman 'regreso'. Si eres un hombre de más de 50 años en un papel protagonista, felicitaciones. Estás a punto de interpretar al novio de Sydney Sweeney".