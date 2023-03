Ben Affleck rompe el silencio: revela lo que le dijo a J.Lo en los premios Grammy

Ben Affleck ha asistido a diversas entregas de premios en su carrera, pero fue su presencia y gestos en los Premios Grammy el mes pasado lo que realmente hizo que la gente especulara.

Affleck asistió a la ceremonia con su esposa Jennifer López y lo sorprendieron luciendo un poco aburrido, lo que provocó que se generan chistes y memes sobre cómo Affleck preferiría estar en su amado Dunkin' Donuts.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

Affleck es visto con frecuencia en la cadena de cafeterías y confirmó su fanatismo al protagonizar un anuncio del Super Bowl para la compañía una semana después. Affleck dijo que todo el alboroto acerca de que él sintiéndose miserable en los Grammy es una supoción equivocada.

AFFLECK REVELA LO QUE VERDADERAMENTE PASÓ EN LOS PREMIOS

“La pasé bien en los Grammy”, le dijo a The Hollywood Reporter. “Mi esposa iba y pensé: Bueno, habrá buena música. Podría ser divertido”. En las entregas de premios de cine, son discursos y, como, seminarios web de mezcla de sonido. Pero pensé que esto sería divertido”.

Affleck dice que los memes fueron el resultado de un mal momento, específicamente, la toma de él susurrando algo a su esposa y ella luego respondiéndole.

“Vi (al presentador de los Grammy Trevor Noah acercarse) y pensé, ‘Oh, Dios’, dijo. “Nos estaban encuadrando en esta toma, pero no sabía que estaban rodando. Me incliné hacia ella y dije: 'Tan pronto como comiencen a rodar, me alejaré de ti y te dejaré sentado junto a Trevor'.

Ella dijo: "Será mejor que no te vayas. Eso es una cosa de marido y mujer”. El actor de cine dijo que no está exactamente al tanto de lo que sucede en la escena musical, a pesar de estar casado con una estrella del pop.

“Quiero decir, algo de eso es, estoy como, ‘Está bien, ¿quién es este acto?’ Osea, no sigo el ritmo. Mi esposa sí, obviamente”, dijo. "Y sí, es el evento de trabajo de tu esposa".

ADMITE HABER ESTADO BORRACHO ANTERIORMENTE EN ENTREGA DE PREMIOS

Affleck, quien ha ido a rehabilitación varias veces por adicción al alcohol, también provocó insinuaciones de que estaba borracho durante la ceremonia.

Si bien Affleck dijo que ha ido a la entrega de premios "enojado" y "aburrido", ese no fue el caso esta vez. “He ido a entregas de premios y he estado borracho, un montón. Nunca, ni una vez, nadie dijo que estoy borracho. (Pero en los Grammy) decían: 'Está borracho'. Y pensé, eso es interesante", dijo.

Asimismo, afirmó que comentarios como ese aumentan el estigma de buscar ayuda.

“Eso plantea otra cuestión sobre si es prudente o no reconocer la adicción porque hay mucha compasión, pero todavía hay un estigma tremendo, que a menudo es bastante inhibidor”, dijo. “Creo que desincentiva a las personas a mejorar sus vidas”.

Esta historia apareció por primera vez en TODAY.com.

Se trata del cuarto matrimonio de La Diva del Bronx. ¿Cuánto costó la boda? Para ver más de Telemundo, visita https://www.nbc.com/networks/telemundo