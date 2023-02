Bárbara Bermudo revela que sufrió de síndrome provocado por implantes de seno

La periodista puertorriqueña Bárbara Bermudo reveló el miércoles que decidió remover sus implantes de seno tras conocer que sufría del síndrome de ASIA (del inglés Autoinmune Syndrome Induced by Adjuvants).

"La enfermedad de implantes mamarios es producida por una reacción inflamatoria crónica como mecanismo de defensa de nuestras células contra el cuerpo extraño que son las prótesis y que pueden desencadenar un estado de autoinmunidad que es cuando tus propias defensas dejan de reconocer el cuerpo y lo atacan", manifestó Bermudo en sus redes sociales.

La operación, dijo, ocurrió hace dos semanas.

"Yo soy una de las miles de mujeres que luchó por años buscando la raíz de mis síntomas, sin encontrar respuestas. Hoy la he encontrado #soylibre y me comprometo a ayudar a la mayor cantidad de mujeres que puedan estar pasando por lo mismo. Confía en Dios, como lo hizo conmigo también lo hará contigo, porque es un salto de Fe. Ya me removí las prótesis con Dr. Rankin y les puede decir que “La Sanidad es Real”, escribió.

La comunicadora detalló que sufría de múltiples síntomas como: trastornos gástricos, dificultad para concentrarse, dolores musculares, pérdida de cabello, piel seca, moretones, palpitaciones aceleradas, entre otros.

