Ariadna Gutiérrez y Sophie Durand: nuevos rostros aceptan la invitación a La Casa de los Famosos

Telemundo, la casa de los realities, anunció este lunes a Ariadna Gutiérrez, Sophie Durand, Clovis Nienow y Fernando Lozada como nuevos integrantes de La Casa de los Famosos que estrena en vivo el martes, 23 de enero a las 7pm/6c. Estas cuatro personalidades harán sus maletas para desconectarse de su vida cotidiana y convivir con otras personalidades en el reality #1 de la TV hispana. Con ellos estarán Pedro "La Divaza" Figueira, Thalí García, Alana Lliteras, Gregorio Pernía, José Reyes, Lupillo Rivera y Maripily Rivera, y otros que se darán a conocer antes del gran estreno.

Ariadna Gutiérrez es una modelo, presentadora y reina de belleza colombiana que fue la primera finalista en Miss Universe 2015, donde tuvo que superar el momento en que Steve Harvey la nombró equivocadamente como la reina del certamen de ese año. Gutiérrez ha sido portada de numerosas revistas además de ser imagen de importantes marcas. Desde el 2019, se unió a Elite, la agencia de modelos con base en Miami, abriéndose paso a mercados internacionales. Desde pequeña, fue amante de los deportes y jugó al voleibol y practicó el salto de altura, llegando a ser parte de la Selección Atlántico en ambas disciplinas, asistiendo a múltiples campeonatos nacionales e internacionales donde consiguió varios premios.

Actriz, cantante, bailarina y modelo, Sophie Durand, es una talentosa joven mexicana que ha participado en importantes producciones de televisión tales como la exitosa serie de Telemundo, El Señor de los Cielos, además de episodios de La Rosa de Guadalupe. Durand ha formado parte del elenco de telenovelas como La Gata, La Otra Cara del Alma, y Las Trampas del Deseo y películas como Ladronas del Alma y Un Caballo Llamado Elefante. Desde muy pequeña, su gran pasión fue la música que la llevó a ser parte del grupo juvenil pop Lemongrass, una oportunidad que se le dio luego de una gran audición en la que asistieron cientos de niños y solo siete fueron elegidos.

Originario de la Ciudad de México y residente en Los Ángeles, California, Clovis Nienow es una estrella de reality shows que ha fungido como actor en varios protagónicos juveniles, además de tener una carrera como modelo. Con más de un millón de seguidores en las redes sociales, este soltero amante del deporte ha participado en importantes producciones tales como Are You The One, El Match Perfecto, Jugando con Fuego Latino y el reality show de Telemundo, Por Amor o por Dinero, entre otros. Antes de entrar al mundo del entretenimiento, fue futbolista, pero a los 18 años lo invitaron a estudiar actuación y posteriormente trabajó en exclusiva con una importante cadena de televisión en su natal México.

Atleta, modelo, actor y empresario, Fernando Lozada se ha dado a conocer como estrella de reality shows en México, América Latina y Estados Unidos, incluyendo su participación en Los 50 y Exatlón Estados Unidos de Telemundo. De madre mexicana y padre colombiano, este amante del deporte tuvo su primera incursión en Acapulco Shore, participando en cinco temporadas. Lozada cuenta con más de 13 millones de seguidores en las redes sociales, plataformas donde comparte sus rutinas de ejercicios y actividades cotidianas. En Los 50, brilló con sus habilidades atléticas y estrategias logrando ser el primer finalista. En la cuarta temporada de Exatlón Estados Unidos, el talentoso joven casado y padre de un niño, se convirtió en uno de los favoritos de la audiencia.