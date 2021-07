Britney Spears pierde importante batalla judicial y seguirá bajo tutela de su padre

Los Ángeles - Un juez de la Corte Superior de Los Ángeles negó una petición para destituir al padre de Britney Spears como tutor del patrimonio de la famosa cantante estadounidense, según documentos judiciales.

La decisión judicial se conoció semana después de que se produjera la vista de la petición formulada por Spears, cuya fortuna está calculada en unos $60 millones.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

El fallo estima que el patrimonio de la estrella del pop debe seguir siendo controlado y conservado por su padre Jamie Spears.

La cantante de "Baby, one more time" solicitó la pasada semana poner fin a la tutela legal por la que su padre controla su vida desde hace 13 años, al considerarla "abusiva" y "absurda".

"Esta tutela está pagando el sueldo de mucha gente. Estoy harta", aseguró la cantante ante el juzgado de Los Ángeles durante una intervención telefónica repleta de declaraciones contundentes como: "no soy feliz", "no puedo dormir" y "me sentí drogada".

Se trata de la primera vez que Spears se opuso públicamente al control que su padre ejerce sobre aspectos públicos y privados de su vida por una decisión judicial que se remonta al año 2008, tras una etapa de comportamiento errático.

"Esta tutela me está haciendo mucho más daño que bien", dijo la cantante.

Por su parte, James Spears pidió en las últimas horas al juzgado angelino que investigara las denuncias formuladas por la artista en su declaración de la semana pasada.

El tutor de la estrella del pop entregó el martes por la noche unos documentos en los que asegura que no ha tenido poder sobre Britney en los últimos años y solicitaba que se investigaran sus "alegaciones serias sobre trabajo forzado, terapia médica forzada, cuidado médico inadecuado y privación de derechos personales", muchas de ellas vertidas contra él mismo.

El conflicto abierto entre la cantante y su padre ha generado un movimiento en las redes sociales de apoyo a la que fuera una de las más populares artistas estadounidenses de finales del siglo pasado.

Así, el lema "#FreeBritney" (Libertad para Britney) ha tomado impulso este año tras el estreno del documental "Framing Britney", una cinta elaborada por The New York Times que repasa los aspectos más controvertidos ásperos de la carrera de la artista.