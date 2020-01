Los Ángeles — A sus 18 años recién cumplidos Billie Eilish arrasó esta noche en los Grammy al ganar en las cuatro categorías principales que la premiaron como mejor nuevo artista, y como autora de la canción, la grabación del año y el álbum del año.

La cantante, que subió cuatro veces seguidas al escenario, se quedó sin palabras al final de la gala, por lo que decidió recoger el premio a la grabación del año por "Bad guy" junto a su hermano y productor Finneas y después marcharse incrédula y con rostro de sorpresa, tras batir el récord como la premiada más joven de la historia en las cuatro categorías.

Además de esos cuatro premios, el disco otorgó a Finneas el premio al productor del año y al álbum con mejor ingeniería.

La pareja de hermanos recibió en total en siete categorías, pues "When We Fall Asleep, Where Do We Go?" también venció como mejor álbum de pop vocal.

La cuota latina de la noche fue protagonizada por la cantante española Rosalía, quien obtuvo un Grammy al mejor disco latino de rock, urbano o alternativo por su álbum "El mal querer".

Rosalía llevó el flamenco hasta el escenario de los Grammy, la gran celebración mundial de la música, con una actuación que combinó su gusto por las raíces españolas con su interés por la fusión urbana.

La artista cubanoamericana Camilla Cabello también subió al escenario de los Grammy para interpretar su balada “First Man" (primer hombre), con una emocionante actuación en la que cantó frente a su padre, quien sentado en la primera fila se emocionó hasta las lágrimas.

Con la canción, Cabello protagonizó uno de los momentos más emotivos de la ceremonia, a la que acudió acompañada de su padre Alejandro, con quien posó en la alfombra roja ante los fotógrafos fundiéndose en un abrazo familiar.