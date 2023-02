Guía para votar en las elecciones en Chicago 2023: fecha, candidatos y más

Faltan solo cuatro días para las elecciones municipales de Chicago 2023, en la que también se votará por el próximo alcalde.

Pero entre los últimos resultados de la encuesta y los últimos números de boletas por correo, es posible que los residentes no sepan quién será el próximo líder de la ciudad hasta marzo, o incluso abril.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

Según la Junta Electoral de Chicago, el total actual de votos anticipados asciende a 158,084, y la mayoría de los residentes emiten sus votos por correo. Los datos de la Junta muestran que esto marca un cambio masivo en el comportamiento de los votantes con respecto a años anteriores.

Cinco días antes de las elecciones municipales de 2019, se habían emitido 79,455 votos, de los cuales poco más de 18,000 eran votos por correo.

En 2015, el número de boletas de voto por correo fue aún más bajo, con un poco más de 11,000.

Este año, sin embargo, las boletas enviadas por correo suman un total de 84,544. Y según la Junta, se espera que lleguen "decenas de miles" de boletas por correo el día de las elecciones y poco después.

Según los funcionarios, los votantes tienen hasta el día de las elecciones (28 de febrero) para votar en persona o enviar su boleta por correo. Todos los votos enviados por correo que lleguen antes del lunes se incluirán en el conteo de la noche de las elecciones. Sin embargo, los que lleguen el día de las elecciones o poco después tienen hasta el 14 de marzo para ser tabulados, dicen las autoridades.

Ya sea que haya emitido su voto para las elecciones o no, aquí hay un desglose de lo que debe saber antes del 28 de febrero.

Candidatos a alcalde de Chicago

Los nueve candidatos que se postulan para alcalde de Chicago son: Ja’Mal Green, la concejal Sophia King, el representante estatal Kam Buckner, Willie Wilson, Brandon Johnson, Paul Vallas, la alcaldesa Lori Lightfoot, el concejal Roderick Sawyer y el congresista Jesús "Chuy" García.

Los detalles sobre cada candidato y su posición sobre los principales temas se pueden encontrar aquí.

¿Cuándo son las elecciones en Chicago?

El día de las elecciones es el 28 de febrero, sin embargo, si la contienda por la alcaldía se dirige a una segunda vuelta, está programada para el 4 de abril.

¿Qué se necesita para forzar una segunda vuelta electoral?

Si ningún candidato obtiene la mayoría requerida del 50% de los votos, se realizará una segunda vuelta con los dos primeros en obtener votos. Esa elección está programada para el 4 de abril, si es necesario.

¿Dónde están las cosas en este momento?

En los días previos al día de las elecciones, casi nada es seguro. Las encuestas muestran una contienda reñida hasta el final, con Vallas, García, Lightfoot, Johnson y Wilson, todos a poca distancia de los primeros lugares. Pero con una cantidad de votantes que aún se reportan como "indecisos", cualquier cosa puede pasar.

Existe la posibilidad de que los votantes ni siquiera sepan qué dos candidatos estarán en una segunda vuelta durante algún tiempo después del día de las elecciones.

Eso se debe a lo apretados que están los contendientes en las encuestas previas a las elecciones de la próxima semana.

“Puede tomar algún tiempo después de la noche de las elecciones para convocar algunas de estas contiendas, incluso la contienda por alcalde”, dijo Max Bever, de la Junta Electoral de Chicago, a NBC Chicago.

El abogado electoral Burt Odelson está de acuerdo.

“Es muy, muy posible que podamos tener recuentos de descubrimiento para ver quién llega en segundo lugar, para ver quién tiene derecho a postularse el 4 de abril”, dice.

Varios factores podrían estar en juego, siendo el primero cuán reñida se ha vuelto la contienda. Hay un buen número de candidatos que tienen caminos hacia los dos primeros lugares en la votación, lo que los calificaría para la segunda vuelta cara a cara del 4 de abril en la carrera.

Además, las boletas por correo, que están superando con creces cualquier elección anterior de alcalde en Chicago, podrían ser clave. Esas boletas se pueden enviar hasta la medianoche del día de las elecciones, y siempre que tengan matasellos del 28 de febrero, se pueden contar siempre que se reciban antes del 14 de marzo.

Según la ley electoral de Chicago, las boletas enviadas por correo se pueden contar si se reciben antes del 14 de marzo y, como resultado, algunos candidatos pueden solicitar un recuento de votos si están lo suficientemente cerca como para creer que aún pueden calificar para el 4 de abril.

Los resultados de las elecciones deben certificarse antes del 21 de marzo, y si un candidato termina dentro del 5% de los dos primeros lugares en la contienda, entonces se le permitiría legalmente solicitar un recuento, según los expertos electorales.

Ese marco de tiempo condensado no solo significaría que los votantes de Chicago podrían no saber quién estará en sus boletas para la segunda vuelta hasta solo unas semanas antes de la votación, sino que también significaría que los candidatos no tendrían mucho tiempo para recaudar fondos, publicar anuncios y presionar por votos en ese tiempo de respuesta limitado.

Lo que muestra la última encuesta

Si bien el exdirector ejecutivo de las Escuelas Públicas de Chicago, Paul Vallas, parece tener el impulso para obtener un boleto para la segunda vuelta de las elecciones a la alcaldía de la próxima semana, los nuevos datos sugieren una acalorada batalla a tres bandas por el segundo lugar.

Una encuesta publicada por M3 Strategies a principios de esta semana, muestra a Vallas liderando con el 32% de los votos, pero los siguientes tres candidatos están muy cerca de un segundo puesto y un lugar en la segunda vuelta del 4 de abril.

Aquí están los cinco primeros finalistas en esa encuesta:

Paul Vallas – 32%

Brandon Johnson – 18%

Lori Lightfoot – 13.6%

Jesús “Chuy” García – 11.6%

Willie Wilson – 6.4%

Los dos números clave de esa encuesta son el margen de error, que se sitúa en el 4.6%, y los indecisos, que suman el 14% de los encuestados.

La encuesta se realizó entre 450 votantes "probables" el 20 y 21 de febrero, según los funcionarios.

Johnson puede tener una ventaja de 4.4% sobre Lightfoot en esa encuesta, pero aún está dentro del margen de error, con García muy cerca.

Cuando los votantes indecisos se vieron obligados a elegir un candidato en la contienda, se endureció aún más. Johnson vio aumentar su porcentaje de votos al 20%, pero su ventaja sobre Lightfoot se redujo, ya que ella aumentó al 18%. García también vio ganancias, subiendo al 13%.

¿Por qué podría ser histórica esta elección?

La alcaldesa Lori Lightfoot aseguró su lugar en la historia cuando se convirtió en la primera líder negra de Chicago.

Si bien Lightfoot se ha mantenido constantemente entre los principales contendientes en el grupo repleto en lo que respecta a las encuestas recientes, su candidatura a la reelección enfrenta mucha incertidumbre.

Ahora, con la alcaldesa de la tercera ciudad más grande de Estados Unidos enfrentando la posibilidad de una derrota anticipada en la reelección, los resultados del 28 de febrero podrían volver a ser históricos, pero esta vez de una manera muy diferente.

Si no logra llegar a los dos primeros lugares, Lightfoot no solo sería la primera alcaldesa de Chicago en décadas en perder una candidatura a la reelección, sino que sería la primera alcaldesa de Chicago que busca la reelección que no logra llegar a una segunda vuelta.

Aunque el sistema de segunda vuelta se presentó en 1999, la primera segunda vuelta en la historia no ocurrió hasta 2015, cuando el titular Rahm Emanuel y Jesús "Chuy" García avanzaron a una segunda vuelta.

Emanuel ganó la segunda vuelta electoral ese año.

"Me siento muy bien acerca de dónde estamos", dijo Lightfoot a principios de esta semana. "Tengo mucha confianza en el resultado. Pero no doy nada por sentado y tenemos que asegurarnos de que la gente se presente y vote. No voy a dejar nada al azar. Estamos corriendo duro en todas partes, haciendo nuestro trabajo para asegurarnos de llegar a los votantes, alentándolos a expresarse yendo a las urnas y votando".

Para obtener más información sobre la posición de los candidatos sobre los problemas, los resultados de encuestas anteriores, lo que dijeron los candidatos durante los foros y más, visite nuestra página de Elecciones en Chicago 2023.

Lugares de Votación Anticipada

Las autoridades de Chicago han abierto sitios de votación anticipada adicionales para aquellos que buscan emitir su voto antes del 28 de febrero.

Y están abiertos para que cualquier votante de Chicago los use.

"Cualquier votante en Chicago puede votar en cualquier sitio de Votación Anticipada, sin importar en qué parte de la ciudad viva", dice la Junta Electoral de Chicago. "Los votantes pueden elegir el sitio de votación que les resulte más conveniente, incluso el día de las elecciones".

Aquí está la lista completa de lugares y horarios de votación.

¿Dónde puedo votar el día de las elecciones?

Si elige votar el mismo día de las elecciones, pero no está seguro de dónde está su lugar de votación, el proceso para averiguarlo puede ser más fácil de lo que piensa.

Si desea verificar su lugar de votación, entonces la Junta Electoral de Chicago opera una herramienta digital que le permite hacerlo.

Los votantes simplemente ingresan su dirección en el buscador, luego envían su nombre y la herramienta de búsqueda encontrará su lugar de votación actual.

También se puede encontrar una lista completa de los lugares de votación por distrito y precinto aquí.

Todos los lugares de votación anticipada, junto con el Supersitio electoral de la ciudad, en 191 N. Clark St., estarán abiertos el día de las elecciones el 28 de febrero.

Registrarse para votar

Puede verificar si está registrado para votar en Chicago usando esta herramienta.

Si necesita actualizar su registro de votante, puede hacerlo en persona en un sitio de votación anticipada, en las instalaciones de conductores de la Secretaría de Estado de Illinois mientras obtiene una nueva licencia de conducir o en línea.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que si deseaba completar el proceso de registro en línea, la fecha límite para hacerlo para las elecciones del 28 de febrero era el 12 de febrero.

Votar por correo

Si bien el voto por correo está actualmente disponible para las elecciones del 28 de febrero, hay fechas clave a las que debe prestar atención y ciertos pasos que deberá seguir para asegurarse de que se cuente su voto. Aquí hay un desglose.

En primer lugar, hay varias formas diferentes en que los votantes de Chicago pueden devolver sus boletas por correo, que ya vienen completas con un sobre de devolución de boletas con franqueo pagado:

A través del Servicio Postal de Estados Unidos

En un buzón seguro en cualquier lugar de votación anticipada de Chicago antes del día de las elecciones (tenga en cuenta que los sitios de votación anticipada tendrán buzones, pero los recintos electorales del distrito electoral no los tendrán)

en cualquier lugar de votación anticipada de Chicago antes del día de las elecciones (tenga en cuenta que los sitios de votación anticipada tendrán buzones, pero los recintos electorales del distrito electoral no los tendrán) Entrega en persona a la Junta Electoral en 69 W. Washington, Sexto Piso

Según los funcionarios electorales, las confirmaciones por correo electrónico se envían a los votantes después de su boleta tal como ha sido recibida, así como cuando su boleta ha sido procesada y contada.

El último día para el matasellos de las boletas de voto por correo es el 28 de febrero, dice la Junta. Además, cualquier boleta por correo con matasellos del 1 de marzo o posterior no se puede contar, como lo establece la ley.

Sin embargo, siempre que una boleta esté marcada para el 28 de febrero, la boleta tiene hasta el 14 de marzo para llegar a la Junta para ser contada en la elección, dicen los funcionarios.

Si ha solicitado una boleta por correo pero no ha votado por correo, puede llevar su boleta por correo a cualquier sitio de votación anticipada, entregar la boleta y luego votar en una nueva boleta, en persona.

Sin embargo, si una boleta ya ha sido devuelta a la Junta, "no se puede volver a intentar retirarla".

"El mismo votante no puede votar en persona en el lugar de votación el día de las elecciones a menos que lleve la boleta por correo (o una parte de ella) a los jueces electorales o complete una declaración jurada que indique que el votante nunca recibió la boleta por correo o que se recibió y se perdió”, dice la Junta.

Aquí hay una guía paso a paso para votar por correo.

¿Qué más hay en la boleta?

Preguntas del referéndum

Si bien los referéndums y las preguntas en la boleta electoral son un componente clave para cualquier elección, en la ciudad de Chicago solo habrá una cantidad limitada de consultas para los votantes este febrero, y todas serán no vinculantes.

De acuerdo con la Junta Electoral de Chicago, los referéndums consultivos, como los que aparecerán en las boletas seleccionadas el 28 de febrero, están diseñados no para crear o aprobar leyes, sino para “solicitar la opinión de los votantes sobre una cuestión de interés público”. política."

Dichos referéndums no son vinculantes y solo pretenden dar a los funcionarios una idea de lo que los residentes de una comunidad en particular buscan lograr.

Estas son las preguntas y qué recintos votarán sobre ellas.

Consejo del Distrito de Policía de Chicago

Si bien los residentes están acostumbrados a votar por cargos en toda la ciudad y por miembros del Concejo Municipal en elecciones fuera de año, la boleta electoral de este año incluirá una nueva serie de cargos, ya que se elegirán consejos distritales en cada uno de los 22 distritos policiales de Chicago.

Los nuevos consejos, formados como parte de un esfuerzo del Ayuntamiento para mejorar la supervisión y responsabilidad de la policía, estarán compuestos por tres personas elegidas en cada distrito policial, según los funcionarios. Serán elegidos cada cuatro años, en el mismo período que las contiendas de alcalde y Concejo Municipal.

Según un sitio web administrado por la ciudad, los consejos tendrán como objetivo construir conexiones entre la policía y las comunidades, al mismo tiempo que desarrollan e implementan iniciativas de vigilancia comunitaria.

Lea más sobre esto aquí.

Contienda de concejales

Si bien la mayor parte de la atención se ha centrado en los nueve candidatos que se postulan para la alcaldía de Chicago, el Concejo Municipal de Chicago también tendrá una apariencia decididamente nueva en el nuevo mandato, ya que una docena de titulares no se postulan para la reelección y varios otros enfrentan retos.

En total, 12 miembros del Concejo Municipal no buscarán la reelección, y varios más defenderán escaños para los que han sido designados recientemente.

Al igual que en las elecciones para alcalde, si ningún candidato recibe la mayoría de los votos en las elecciones del 28 de febrero, es decir, el 50% más un voto adicional, los dos candidatos con más votos avanzarán a una segunda vuelta, que se llevará a cabo el 4 de abril.

Una lista completa de candidatos puede ser encontrada aquí.