Llega el día de las elecciones en Chicago con incertidumbre sobre quién será el próximo alcalde

Lee este artículo en inglés en NBC Chicago aquí.

El día de las elecciones de Chicago trae consigo un elemento de orgullo de la ciudad, pero la votación de este año también conlleva un peso de incertidumbre.

En una elección de alcalde que ya está en los libros de historia, ningún candidato tiene un camino claro hacia la victoria y los resultados que se desarrollarán a medida que se cuenten los votos siguen siendo impredecibles.

Con nueve candidatosen busca de convertirse en el próximo alcalde de Chicago, la reñida contienda dejará a muchos nerviosos cuando cierren las urnas.

Ante la incertidumbre de la noche se suma la posibilidad de que el día de las elecciones termine con pocas respuestas para los residentes.

Si ningún candidato alcanza el 50% en las elecciones, los dos candidatos que acumulen más votos se enfrentarán en una segunda vuelta electoral el 4 de abril.

Con toda probabilidad, la contienda podría desencadenar un recuento.

Existe la posibilidad de que los votantes ni siquiera sepan qué dos candidatos estarán en una segunda vuelta, posiblemente durante bastante tiempo después del día de las elecciones.

“Puede tomar algún tiempo después de la noche de las elecciones para convocar algunas de estas contiendas, incluso la contienda por alcalde”, dijo Max Bever, de la Junta Electoral de Chicago, a nuestra estación hermana NBC Chicago.

Los resultados de las elecciones deben certificarse antes del 21 de marzo, y si un candidato termina dentro del 5% de los dos primeros lugares en la carrera, entonces se le permitiría legalmente solicitar un recuento, según los expertos electorales.

“Es muy, muy posible que podamos tener recuentos de descubrimiento para ver quién queda en segundo lugar, para ver quién tiene derecho a postularse el 4 de abril”, dijo el abogado electoral Burt Odelson.

Además de la posibilidad de un recuento, que podría ocurrir si un candidato está dentro del 5% del segundo lugar, también existe la posibilidad de que las boletas enviadas por correo afecten el resultado. Según las últimas actualizaciones de la Junta Electoral, aún deben enviarse un poco más de 100,000 boletas por correo, y siempre que esas boletas tengan el matasellos del día de las elecciones y se devuelvan antes del 14 de marzo, aún pueden aceptarse y contarse.

"Hemos recibido la mayor cantidad de votos preelectorales que jamás hayamos visto para una elección municipal", dijo Marisel Hernández, de la Junta Electoral de Chicago, cuando abrieron las urnas el martes.

En total, se emitieron 131,806 boletas en los sitios de votación anticipada antes del día de las elecciones, y otras 112,774 boletas se enviaron por correo. Esos casi 245,000 votos se incluirán en el conteo inicial que la junta dará a conocer después del cierre de las urnas a las 7 p.m. del martes.

Los nueve candidatos a alcalde incluyen: Ja'Mal Green, la concejal Sophia King, el representante estatal Kam Buckner, Willie Wilson, Brandon Johnson, Paul Vallas, la alcaldesa Lori Lightfoot, el concejal Roderick Sawyer y el congresista Jesús "Chuy" García.

Lightfoot aseguró su lugar en la historia cuando se convirtió en la primera líder negra de Chicago. Si bien Lightfoot se ha mantenido constantemente entre los principales contendientes en el grupo repleto en lo que respecta a las encuestas recientes, su candidatura a la reelección está lejos de ser segura.

Ahora, con la alcaldesa de la tercera ciudad más grande de Estados Unidos enfrentando la posibilidad de una derrota anticipada en la reelección, los resultados del 28 de febrero podrían volver a ser históricos, pero esta vez de una manera muy diferente.

Si no logra llegar a los dos primeros lugares, Lightfoot no solo sería la primera alcaldesa de Chicago en décadas en perder una candidatura a la reelección, sino que sería la primera alcaldesa de Chicago que busca la reelección que no logra llegar a una segunda vuelta.

Y aunque la candidatura para alcalde sigue siendo la contienda de más alto perfil en las boletas electorales, hay muchas otras contiendas que los votantes de Chicago tendrán la tarea de decidir.

Si bien la mayor parte de la atención se ha centrado en los nueve candidatos que se postulan para la alcaldía de Chicago, el Concejo Municipal de Chicago también tendrá una apariencia decididamente nueva en el nuevo mandato, ya que una docena de titulares no se postulan para la reelección y varios otros enfrentan dificultades.

En total, 12 miembros del Concejo Municipal no buscarán la reelección, y varios más defenderán escaños para los que han sido designados recientemente.

Al igual que en las elecciones para alcalde, si ningún candidato recibe la mayoría de los votos en las elecciones del 28 de febrero, es decir, el 50% más un voto adicional, los dos candidatos con más votos avanzarán a una segunda vuelta, que se llevará a cabo el 4 de abril.

Si bien los residentes están acostumbrados a votar por cargos en toda la ciudad y por miembros del Concejo Municipal en elecciones fuera de año, la boleta electoral de este año también incluirá una nueva serie de cargos, ya que se elegirán consejos distritales en cada uno de los 22 distritos policiales de Chicago.

Los nuevos consejos, formados como parte de un esfuerzo del Ayuntamiento para mejorar la supervisión y responsabilidad de la policía, estarán compuestos por tres personas elegidas en cada distrito policial, según los funcionarios. Serán elegidos cada cuatro años, en el mismo tiempo que las contiendas de alcalde y Concejo Municipal.

Según un sitio web administrado por la ciudad, los consejos tendrán como objetivo construir conexiones entre la policía y las comunidades, al mismo tiempo que desarrolla e implementa iniciativas de policía comunitaria.