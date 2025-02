Radar en vivo: Sigue la nieve y las condiciones de las carreteras en el área de Chicago

La tormenta invernal más grande de la temporada invernal hasta el momento llegará al área de Chicago el miércoles, y traerá varias pulgadas de nieve a gran parte de la región.

Una advertencia de tiempo invernal entra en vigencia a las 9 a.m. en el área de Chicago y el noroeste de Indiana, informó el Servicio Nacional de Meteorología. La advertencia no expirará hasta las 3 a.m. del jueves.

Se espera que la gran mayoría del área de Chicago reciba entre 4 y 5 pulgadas de nieve. En el área sur de la autopista I-80, donde las temperaturas serán más cálidas, es posible que caiga entre 2 y 4 pulgadas de nieve junto con mezcla invernal y lluvia helada.

Con hasta una pulgada de nieve por hora esperada en ocasiones, se anticipan condiciones de viaje peligrosas.

"Si no tiene la flexibilidad de quedarse en casa más tarde hoy, planifique con anticipación tiempos de viaje mucho más largos", advirtió el NWS.

Consulta las condiciones de las carreteras de Illinois cerca de ti:

Decenas de escuelas, universidades y guarderías cerraron o anunciaron cambios debido a la tormenta invernal.