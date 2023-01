Cuánta nieve caerá y cuándo a medida que sistema pasará por el norte de Illinois y noroeste de Indiana

Se espera nieve en toda el área de Chicago esta semana, pero cuánto podría ver y cuándo dependerá de algunos factores.

Los modelos de pronóstico muestran que se espera que un sistema que viaja desde el sur llegue a partes del área alrededor de la medianoche, trayendo consigo acumulaciones de nevadas intermitentes a partir de la noche del miércoles, con condiciones de nieve que durarán al menos el domingo.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

Aquí hay un vistazo a lo que sabemos sobre el pronóstico:

Martes

Se espera que las horas diurnas del martes permanezcan mayormente secas y nubladas, con una temperatura alta de 34 grados, dice el NBC 5 Storm Team.

Sin embargo, durante la noche, se espera que se desarrolle nieve.

Una advertencia por condiciones de tiempo invernal fue emitido para los condados del sur, incluidos LaSalle, Kendall, Grundy, Kankakee, así como partes de los condados de Cook y Will, y los condados de Lake, Porter, Newton y Jasper en Indiana, que entrará en vigor a la medianoche y durará hasta las 6 p. m. del miércoles.

Miércoles y jueves

Los condados de Lake y DuPage, así como el norte y el centro del condado Cook, entrarán en la advertencia a las 3 a.m. del miércoles y permanecerán bajo dicha advertencia hasta las 9 p.m. de ese día.

Alrededor de las 4 a.m., un patrón de nieve en las partes del sur de Illinois comenzará a viajar hacia la ciudad, y se esperan nevadas generalizadas en el área de Chicago alrededor de las 8 a.m. Durante la venta de tiempo de 4 a.m. a 8 a.m. se anticipa una pulgada de nieve acumulada en la mayoría de las ubicaciones bajo la advertencia de tiempo invernal. Sin embargo, el condado Iroquois en Illinois, así como los condados de Newton y Jasper en Indiana podrían ver más caída de nieve.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), se esperan "condiciones de viaje deterioradas durante el viaje del miércoles por la mañana", con tasas máximas de nevadas en las horas de la mañana.

El Servicio Meteorológico nacional prevé que entre las 8 a.m. y el mediodía ocurra la mayor parte de la nevada para toda el área, con los condados del sur y suroeste de Illinois y el noroeste de Indiana siendo los más afectados.

Los condados de LaSalle, Kendall, Will y Kankakee podrían ver acumulados de una a dos pulgadas de nieve, mientras los condados de DuPage y Cook podrían ver poco más de dos pulgadas.

Mientras tanto, los condados de Lake y Porter en Indiana podrían tener de una a tres pulgadas de nieve durante ese período de cuatro horas (8 a.m. a 12 p.m.), mientras que los codnados de Newton y Jasper en Indiana podrían tener de entre dos y cuatro pulgadas de nieve acumuladas.

Sin embargo, a la hora del almuerzo, los modelos de pronóstico muestran que las tasas de nevadas están disminuyendo. Además, se espera que las temperaturas aumenten, alcanzando los 30 grados.

Para el miércoles por la noche, se prevé que el sistema comience a salir del área de Chicago. Sin embargo, debido a las cálidas aguas del lago Michigan y los vientos que se desplazan desde el norte, una ronda de nieve con efecto de lago podría impactar áreas al sur del lago en el noroeste de Indiana.

Conforme a NWS, se anticipa la acumulación adicional de una a dos pulgadas de nieve hasta las 8 p.m. del miércoles.

Como resultado, partes de Indiana podrían ver totales de nevadas localmente más altos para cuando todo esté dicho y hecho el jueves por la mañana, según los modelos de pronóstico.

Viernes, sábado y domingo

La segunda ronda de nieve llegará el viernes en forma de un sistema de podadoras de movimiento rápido, que podría traer nieve ligera o tal vez alguna precipitación mixta al área. Lo más probable es que las acumulaciones sean más ligeras con esa perturbación, según los modelos de pronóstico.

A última hora del sábado y hasta el domingo, se espera que caigan más chubascos de nieve, ya que dos masas de aire chocan entre sí, según los modelos de pronóstico. Es probable que nieve ligera resulte de esas masas de aire a medida que pasan por el Medio Oeste, trayendo algunas acumulaciones adicionales a áreas que habrán visto nieve en el transcurso de varios días.

¿Cuánta nieve podría ver el área de Chicago?

Según los modelos de pronóstico, la nevada más fuerte de la región se espera para el miércoles por la mañana. Las acumulaciones son probables en toda el área, y se pronostica que las áreas al sur y al este de Chicago verán las cantidades más altas.

En general, las primeras predicciones indican que es probable que el área de Chicago vea de dos a tres pulgadas de nieve. Sin embargo, esos totales diferirán al norte y al sur.

Según el NBC 5 Storm Team, se espera que los condados del norte vean menos de dos pulgadas, mientras que los suburbios del sur y sureste podrían ver hasta cuatro pulgadas, con hasta cinco pulgadas en el noroeste de Indiana.

Verificación de las condiciones de las carreteras de Illinois

Dado que se espera que la nieve azote el viaje del miércoles por la mañana, las últimas condiciones de las carreteras se pueden encontrar visitando gettingaroundillinois.com.