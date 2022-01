Cuándo se espera que la nieve con efecto lago llegue al condado Cook y noroeste de Indiana

CHICAGO - Se espera que la nieve con efecto de lago golpee partes del área de Chicago desde el jueves por la noche hasta el viernes por la mañana, con algunos lugares que posiblemente vean seis o más pulgadas de nieve antes de que todo esté dicho y hecho.

Según los modelos de pronóstico, se espera que las áreas cercanas al lago Michigan en el centro y sur del condado Cook, así como partes del noroeste del condado Lake en Indiana, se vean afectadas por la nieve a partir de las 11 p.m. del jueves, y ese sistema podría prolongarse hasta el mediodía del viernes.

Si bien la mayoría de las áreas en la región afectada podrían ver de 2 a 4 pulgadas de nieve, es posible que haya nevadas localizadas de más de seis pulgadas, según los modelos de pronóstico, junto con nevadas intensas de entre 1 y 2 pulgadas por hora el viernes por la mañana.

Esto es lo que sabemos sobre la línea de tiempo de este sistema meteorológico.

Jueves por la tarde:

Se espera que las temperaturas disminuyan a lo largo de la noche del jueves a medida que una masa de aire más frío se extienda por el área.

Esa masa de aire podría potencialmente causar lluvias de nieve muy dispersas en el norte de Illinois, pero se espera que la verdadera amenaza venga detrás de esa masa de aire, ya que una “recuperación” atraerá aire cálido y húmedo del lago Michigan y lo llevará al área de Chicago para el jueves por la noche.

Jueves por la noche/viernes por la mañana:

Se espera que se desarrollen bandas de nieve con efecto lago a última hora de la noche del jueves y hasta el viernes por la mañana, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

En respuesta a esa nevada, el NWS emitió una vigilancia de tormenta invernal para el centro y sur del condado Cook, junto con el norte del condado Lake (Indiana), a partir del jueves por la noche y hasta el mediodía del viernes.

Las carreteras cubiertas de nieve son un peligro probable, con las carreteras interestatales 80, 90 y 94 en el noroeste de Indiana potencialmente afectadas por el mal tiempo.

Se anticipa que la nieve se intensifique durante la noche, y el NWS pide que se desarrollen las peores condiciones entre las 2 a. m. y las 10 a. m., entorpeciendo el viaje matutino y arrojando más de una pulgada de nieve por hora en algunos lugares.

Es probable que la visibilidad se reduzca a menos de media milla en algunos lugares, según los modelos de pronóstico.

Viernes a última hora de la mañana:

Es probable que la nieve comience a disminuir a última hora de la mañana en toda el área, pero no antes de dejar acumulaciones de entre 2 y 6 pulgadas en algunos lugares.

Las partes del condado Cook que están cerca del lago Michigan, incluidas partes de Chicago, probablemente verán la nieve más intensa, junto con partes del extremo noroeste del condado Lake en Indiana.

Las áreas más al oeste podrían ver algo de nieve, pero probablemente no será tan intensa como las áreas más cercanas al lago. El Servicio Meteorológico Nacional dice que existe la posibilidad de que caiga algo de nieve en el extremo este del condado Will, con una menor probabilidad de que se experimente nieve en el extremo este del condado DuPage, el centro del condado Will e incluso en el norte del condado Kankakee.